В Туркестанской области из-за паводков эвакуировали более 200 человек Дополнено
Фото: МЧС РК
Туркестан. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области продолжают ликвидировать последствия паводков. Из подтопленных домов в населенных пунктах региона эвакуировано более 200 человек.
Ведутся работы по отводу вод в четырех населенных пунктах: Шаян и Шакпак в Байдибекском районе, Шага в Сауранском районе и город Арысь. В селе Карнак города Кентау, Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах всего подтоплено 21 улица и 235 дворовых территорий, также в Ордабасинском районе - одна территория школы", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Проведены работы по укладке мешкотары в количестве 13 тысяч единиц. Всего в ликвидации ЧС задействовано более 430 человек и почти 70 единиц техники.
Силами ДЧС с подтопленных дворовых территорий в селе Карнак, Сауранском, Байдибекском районах эвакуировано 204 человека. Также эвакуировано более 200 голов скота.
Для эвакуации и временного размещения населения местными исполнительными органами подготовлены 4 эвакуационных пункта в Сауранском районе. Функционирует республиканский и областной оперативный штаб. Работают телефоны горячей линии: в Астане - 87172533284; в Туркестанской области - 87253357881", - проинформировали в МЧС.
Кроме того, произошел перелив через дорожное полотно на 23 участках из 11 автомобильных дорог областного значения. В связи с чем перекрыта автодорога областного значения Коксаят - Аксу - Саян - Мынбулак - М-32, 118-136 и 117-179 километры.
Для ликвидации ЧС в Туркестанскую область дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС города Шымкента. Для проведения аэровизуального облета и оценки сложившейся обстановки задействован вертолет Казавиаспаса.
По данным РГП "Казгидромет", 3 февраля на большей территории области ожидаются осадки (дождь, снег), а также повышение температурного фона, интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.
Дополнено 03.02.2022, 10.50
"Совместными усилиями отстояли и не допустили подтопление села Майдантал... Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные", - проинформировали в МЧС РК.
Напомним, подтопление населенных пунктов в Туркестанской области произошло утром 2 февраля в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах.
Дополнено, 03.02.23, 15.03
Ситуацию с подтоплениями в Туркестанской области прокомментировал прибывший на место ЧС министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.
Ситуация, которая вчера сложилась в Туркестанской области, прогнозировалась. Мы неоднократно докладывали на заседании штаба, что, с учетом выпадения обильных осадков, есть риски (подтопления, Прим. KAZAKHSTAN TODAY). Все наши прогнозы оправдались", - отметил Ильин.
По его словам, благодаря своевременной работе акиматов и подразделений ЧС, риски были минимизированы. Большая часть подтоплений уже ликвидирована.
Он также рассказал, что спасатели посетят часть затопленных домов, после чего будет решаться вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации и выделении денежных средств на их восстановление.
Сил и средств в настоящее время достаточно. После ликвидации ЧС мы еще раз совершим аэровизуальный осмотр территории, прилегающей к реке Арысь, будем отслеживать уровень воды", - резюмировал министр.