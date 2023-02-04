03.02.2023, 08:38 34431

В Туркестанской области из-за паводков эвакуировали более 200 человек  Дополнено

Ведутся работы по отводу вод в четырех населенных пунктах
В Туркестанской области из-за паводков эвакуировали более 200 человек
Фото: МЧС РК
Туркестан. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области продолжают ликвидировать последствия паводков. Из подтопленных домов в населенных пунктах региона эвакуировано более 200 человек.

Ведутся работы по отводу вод в четырех населенных пунктах: Шаян и Шакпак в Байдибекском районе, Шага в Сауранском районе и город Арысь. В селе Карнак города Кентау, Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах всего подтоплено 21 улица и 235 дворовых территорий, также в Ордабасинском районе - одна территория школы", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.


Проведены работы по укладке мешкотары в количестве 13 тысяч единиц. Всего в ликвидации ЧС задействовано более 430 человек и почти 70 единиц техники.

МЧС РК

Силами ДЧС с подтопленных дворовых территорий в селе Карнак, Сауранском, Байдибекском районах эвакуировано 204 человека. Также эвакуировано более 200 голов скота.

Для эвакуации и временного размещения населения местными исполнительными органами подготовлены 4 эвакуационных пункта в Сауранском районе. Функционирует республиканский и областной оперативный штаб. Работают телефоны горячей линии: в Астане - 87172533284; в Туркестанской области - 87253357881", - проинформировали в МЧС.


МЧС РК

Кроме того, произошел перелив через дорожное полотно на 23 участках из 11 автомобильных дорог областного значения. В связи с чем перекрыта автодорога областного значения Коксаят - Аксу - Саян - Мынбулак - М-32, 118-136 и 117-179 километры.

Для ликвидации ЧС в Туркестанскую область дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС города Шымкента. Для проведения аэровизуального облета и оценки сложившейся обстановки задействован вертолет Казавиаспаса.


По данным РГП "Казгидромет", 3 февраля на большей территории области ожидаются осадки (дождь, снег), а также повышение температурного фона, интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.


Дополнено 03.02.2022, 10.50

"Совместными усилиями отстояли и не допустили подтопление села Майдантал... Дожди в Туркестанской области прекратились. Однако поток воды продолжается. Прогнозы синоптиков также неутешительные", - проинформировали в МЧС РК.

Напомним, подтопление населенных пунктов в Туркестанской области произошло утром 2 февраля в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах.

Дополнено, 03.02.23, 15.03

Ситуацию с подтоплениями в Туркестанской области прокомментировал прибывший на место ЧС министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.


Ситуация, которая вчера сложилась в Туркестанской области, прогнозировалась. Мы неоднократно докладывали на заседании штаба, что, с учетом выпадения обильных осадков, есть риски (подтопления, Прим. KAZAKHSTAN TODAY). Все наши прогнозы оправдались", - отметил Ильин.


По его словам, благодаря своевременной работе акиматов и подразделений ЧС, риски были минимизированы. Большая часть подтоплений уже ликвидирована.


Он также рассказал, что спасатели посетят часть затопленных домов, после чего будет решаться вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации и выделении денежных средств на их восстановление.

Сил и средств в настоящее время достаточно. После ликвидации ЧС мы еще раз совершим аэровизуальный осмотр территории, прилегающей к реке Арысь, будем отслеживать уровень воды", - резюмировал министр.

 

новости по теме

04.02.2023, 09:21 2761

Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в здании судов Жетысуской области

Сообщившему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет
Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в здании судов Жетысуской области
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 3 февраля на электронные адреса судов области Жетісу поступили сообщения о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщает Polisia.kz.

По данным полиции, специальные группы, в состав которых вошли саперы со служебно-розыскными собаками, осмотрели все здания судов, расположенных в области. В ходе проверки каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

С учетом того, что в сообщении отмечен соседний регион, собранные материалы направлены в департамент полиции Алматинской области, которыми по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - говорится в сообщении.


Напомним, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП либо исправительных работ в том же размере, а также либо ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.
 
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Теги:Жетысуская областьСудБомба
02.02.2023, 12:56 58911

В результате столкновении двух автобусов в Алматы пострадали шесть человек   

Факт ДТП принят в производство сотрудниками полиции
В результате столкновении двух автобусов в Алматы пострадали шесть человек
Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 2 февраля в 08.30 на проспекте Аль-Фараби, западнее улицы Жарокова, произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате которого, по предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщает Polisia.kz.

Как следует из информации дежурной части местной полицейской службы, водитель автобуса Yutong 31-го маршрута, следуя по проспекту в западном направлении, предварительно, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом SAZ 116-го маршрута, что стоял на остановочном комплексе", - проинформировали в полиции.



По предварительным данным, шесть человек получили телесные повреждения. Факт ДТП принят в производство сотрудниками УП Бостандыкского района.

Дополнено 02.02.2023, 12.30

Также в Павлодаре автобус сбил 10-летнего ребенка, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

01.02.2023 года в 16.20 возле остановки "Садоводство "Весна", напротив поселка Железнодорожный, 53-летний водитель маршрутного автобуса № 40 совершил наезд на 10-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте", - проинформировали в пресс-службе.


Сообщается, что в результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в больницу.

Ранее в Шымкенте автобус сбил ребенка на пешеходном переходе.

Также в Караганде произошло лобовое столкновение автобусов, водитель одного из них скончался на месте происшествия. После смертельной аварии с участием двух автобусов госпитализировали 18 человек, из них четверо находились в тяжелом состоянии.

Кроме того, в прошлом году 8 ноября в Алматы произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого один человек погиб и более 20 получили травмы. По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора.

Версию о неисправности автобусов сразу опровергли в "Алматыэлектротранс". Позже стало известно, что один из водителей автобусов, попавших в аварию в Алматы, арестован на два месяца.
 
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Теги:ДТПАвтобусПострадавшиеАлматы
02.02.2023, 11:18 61671

Дворы и улицы подтопило в Туркестанской области   Дополнено

Ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод
Дворы и улицы подтопило в Туркестанской области
Фото: МЧС РК
Туркестан. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане, Кентау и нескольких районах Туркестанской области подтопило дворы и улицы, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуация Республики Казахстан.

2 февраля с 08.00 в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах произошло поднятие уровня воды с последующим переливом воды вниз по склону, в результате в городах Кентау и Туркестан и в районах Байдибекский, Ордабасинский и Сауранский произошло подтопление дворовых территорий и улиц", - проинформировали в ведомстве.



Сообщается, что в целях недопущения подтопления домов силами ДЧС и МИО ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод.

Задействованы более 50 спасателей, 10 единиц техники и 20 мотопомп", - добавили в ведомстве.



Дополнено 02.02.2023, 21.09

В Байдибекском районе Мынбулакского сельского округа одна из главных улиц буквально за сутки превратилась в настоящую реку. Под водой оказались дворы населенного пункта. В этом же сельском округе под водой оказался автомобиль с сидящими на его крыше людьми.

В Туркестанскую область вылетит глава МЧС Юрий Ильин. В регионе организован республиканский оперативный штаб МЧС РК. Всего на откачке и сбросе воды задействовано более 300 человек, более 50 единиц техники, 25 мотопомп, сообщила пресс-служба ведомства.


Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды провел экстренное совещание штаба в департаменте по чрезвычайным ситуациям с целью дифференциации ситуации в Сауранском районе и других районах и городах, связанной с паводками. В совещании приняли участие руководство ДЧС и департамента полиции, руководители управлений.

Как сообщает МЧС РК, для помощи в ликвидации последствий подтоплений и проведении аварийно-спасательных работ в Туркестанскую область на помощь прибывают силы и средства службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Шымкента.

Работают телефоны горячей линии:

В Астане - 8 717 253 32 84;

В Туркестанской области - 8 725 335 78 81.

Ранее в МЧС заявили, что большинство областей Казахстана не готово к паводковому сезону.
 
01.02.2023, 15:37 88581

В Актау мебель выбросили на голову мужчине: пострадавшего прооперировали   

Позвоночник был полностью заменен имплантатом
В Актау мебель выбросили на голову мужчине: пострадавшего прооперировали
Фото: Depositphotos
Актау. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау приехавшие столичные специалисты Национального центра нейрохирургии провели операцию пациенту с переломом шейного отдела позвоночника и повреждением спинного мозга, сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

В медучреждении сообщили, что пострадавшего 39-летнего мужчину прооперировали, информирует lada.kz.

Позвоночник был полностью заменен имплантатом. Костные структуры позвоночника, сдавливающие спинной мозг, были удалены, тем самым освободили спинной мозг. Состояние после операции стабильно тяжелое. Сейчас пациент в реанимации", - заявил заведующий отделением нейрохирургии областной больницы Думан Мырзабеков.



Медики сообщили, что в ближайшее время планируется перевести пациента в отделение.

Напомним, в начале прошлой недели в 11-м микрорайоне из дома № 41 на прохожего сбросили мебель. В результате несчастного случая мужчина получил серьезные травмы. Его полностью парализовало. Правоохранители завели уголовное дело и проводят расследование.
 
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Теги:ОперацияАктауПострадавший
01.02.2023, 09:30 93196

В Павлодаре водитель трактора-погрузчика снегом потушил горящий автомобиль   

На парковке по улице Торайгырова загорелся автомобиль
В Павлодаре водитель трактора-погрузчика снегом потушил горящий автомобиль
Фото: скриншот из видео Instagram/tipavlo.dar
Павлодар. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре водитель трактора-погрузчика набрал в ковш снега и потушил горящий на парковке автомобиль.

31 января по улице Торайгырова на парковке загорелся автомобиль.


На месте возгорания автомобиля на парковке поблизости работал тракторист ТОО "Горкомхоз", набрав в ковш снега, произвел тушение подручными средствами, тем самым предотвратил распространение пожара в салон автомобиля", - проинформировали в областном ДЧС.


В ДЧС сообщили, что водителя погрузчика 1970 года рождения зовут Едыге Жумабеков.

 
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Теги:ПожарПавлодартушениеСнегТрактор
01.02.2023, 08:07 95966

В жилом доме в центре Шымкента рухнул балкон  

Инцидент произошел вчера днем
В жилом доме в центре Шымкента рухнул балкон
Фото: Otyrar.kz
Шымкент. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Днем 31 января в одном из жилых домов Шымкента на пересечении проспекта Таке хана и улицы Казыбек би рухнул балкон.

По предварительной версии, обрушение произошло из-за большого количества снега и льда, сообщает Otyrar.kz.


Обломки упали на площадку перед домом, повредив при падении кондиционер на втором этаже и козырек помещения на первом.

К счастью, внизу не оказалось людей. Пострадавших нет.
 
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Теги:Шымкентбалконобрушение
31.01.2023, 21:47 110006

Крупный пожар разгорается на побережье Каспия

В связи с наступлением ночи тушение запланировано на среду, 1 февраля
Фото: пресс-служба МЧС РК
Атырау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - 31 января жители Атырау почувствовали запах гари. Для выявления очагов пожара и проведения воздушной разведки был задействован вертолет МИ-874, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Члены комиссии, состоящей из сотрудников ДЧС Атырауской области и представителей местных исполнительных органов, провели аэровизуальное обследование. В результате на побережье Каспийского моря выявлено четыре очага: три очага в 70 км в направлении Жылыойского района на предварительной общей площади 9 га и один очаг в направлении Исатайского района на площади более 200 га.

В настоящее время проводится разведка местности на предмет подъездных путей. В связи с наступлением ночи тушение запланировано на завтра, 1 февраля.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет.
 
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Теги:ПожарКаспийОчаги
31.01.2023, 18:49 111291

Военные спасли на пожаре жителей Уштобе

Командованием части отличившиеся военнослужащие представлены к наградам
Фото: Минобороны РК
Талдыкорган. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие войсковой части 55078 Сил воздушной обороны Вооруженных сил младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Алибек Шадетов, Ильяс Низамбек, Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков вытащили из горящего дома женщину с двумя детьми и пожилых супругов, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Инцидент произошел еще 20 января. Подробности о мужественном поступке военнослужащих стали известны только сегодня из письма представителей службы по чрезвычайным ситуациям Каратальского района Жетысуской области, поступившего в адрес командования войсковой части. В нем они выразили благодарность военнослужащим контрактной службы за решительные действия на пожаре.

В момент ЧП военные проезжали мимо дома по улице Момышулы, где из-за взрыва газового баллона в частном строении произошел пожар. Младший сержант Даурен Жанибеков, рядовые Рауан Аккемпиров и Наурыз Карабеков немедля проникли в горящий дом и вывели из огня молодую женщину с двумя малолетними детьми и пожилых супругов. В это время рядовые Алибек Шадетов и Ильяс Низамбек, рискуя жизнью, вынесли на улицу газовый баллон и накрыли подручными материалами во избежание последствий возможного взрыва.

После чего рядовой Алибек Шадетов оперативно доставил пострадавших на автомобиле в центральную районную больницу. Оставшиеся военнослужащие до прибытия пожарной команды тушили пожар и делали все возможное для локализации огня.

Понимая, что люди попали в беду и находятся в смертельной опасности, мы не могли поступить иначе. В критический момент сработали навыки, которые приобрели в ходе службы на тренировках и учениях", - объяснил мотивацию поступка рядовой Алибек Шадетов.


Военнослужащие войсковой части 55078 также не остались равнодушными к беде погорельцев. Они решили оказать посильную помощь семье в восстановлении жилья.

Командованием части отличившиеся воины представлены к наградам.

Напомним, 29 января тонущую в Каспийском море женщину спасли актауские водолазы. Спасатель-водолаз спас женщину, прыгнув с высоты 8 метров.
 
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Теги:СпасениевоенныеЛюди

 

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