В Туркестанской области мужчина два дня просидел в колодце в ожидании помощи

Туркестан. 16 марта. Kazakhstan Today -16 марта, в 14.00, в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Туркестанской области сообщили о пропаже мужчины 1980 года рождения. Два дня назад он отправился на поиски скота и не вернулся, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акима Туркестанской области, к поисково-спасательным работам привлекли 11 сотрудников и технику ДЧС, сотрудника департамента полиции Туркестанской области и трех родственников пропавшего.

В 15.10 того же дня мужчину нашли спасатели. В двух километрах от места пропажи, в поселке Коккоз он упал в колодец глубиной 3 метра и не смог самостоятельно выбраться.

Спасатели вытащили пострадавшего при помощи специальной веревки. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

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