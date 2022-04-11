В Туркестанской области на трассе сгорел большегруз

Фото: ДП Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 10 АПРЕЛЯ - В Туркестанской области на трассе сгорел направлявшийся из России в Таджикистан большегруз, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как проинформировали в пресс-службе, 9 апреля примерно в 21.00 в Байдибекский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что на 73-м километре трассы Самара - Шымкент, возле села Жиенкум, горит грузовой автотранспорт.

При проверке было установлено, что у грузовой автомашины марки "Вольво", следовавшей из России в Таджикистан, загорелся баллон прицепа.

В результате самовозгорания большегруз полностью сгорел вместе с грузом бытовой техникой. Пострадавших нет, кроме материального ущерба. Водитель успел покинуть фуру вместе с документами. Пожар ликвидирован. Дорога расчищена, и движение открыто", - добавили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.



