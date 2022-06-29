В Туркестанской области ребенок застрял в 25-литровом бидоне
28.06.2022, 19:49 10636
ТУРКЕСТАН. 28 ИЮНЯ - Инцидент произошел в селе Атакент на территории частного жилого дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Девочка 2015 года рождения осталась без присмотра взрослых и залезла в 25-литровый бидон, из которого не смогла выбраться самостоятельно, сообщает OTYRAR.
Родители ребенка обратились за помощью к спасателям. Через 15 минут на месте были четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС. Чтобы вызволить девочку, пришлось применить сварку. Затем ребенка извлекли из бидона и передали родителям. Помощь врачей не потребовалась.
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В пригороде Павлодара нашли тело пропавшего 18-летнего парня
29.06.2022, 10:26 1746
ПАВЛОАДАР. 29 ИЮНЯ - В пригороде Павлодара нашли тело пропавшего на пляже парня. Поиски длились около суток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Тело пропавшего 18-летнего парня спасатели нашли днём 28 июня в 13 километрах от областного центра - возле посёлка Жанаул, сообщает Pavlodarnews.kz.
При проведении поисковых работ сотрудники оперативно-спасательного подразделения обнаружили тело на поверхности воды и вытащили его на берег. Обстоятельства гибели выясняются, дело рассматривает полиция", - говорится в сообщенииобластного ДЧС.
Спасатели искали парня 23 часа 40 минут. В операции задействовали четырех человек и одно плавсредство.
По данным издания, погибший отдыхал на центральном пляже Павлодара возле площадки для пляжного футбола в компании другого молодого человека и не вернулся из воды. Несмотря на то, что на пляже было много народа, куда парень делся, никто не видел.
Напомним, на Капшагае утонула семья из четырех человек.
В Туркестанской области мать четверых детей погибла после зверских побоев мужа
28.06.2022, 13:51 15671
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 28 ИЮНЯ - В Туркестанской области мать четверых детей погибла в результате зверских побоев мужа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Трагедия произошла в поселке Жетысайского района, информирует otyrar.kz.
За жизнь пострадавшей боролись 11 врачей, но спасти ее не удалось, женщина скончалась в реанимации. Погибшей было всего 30 лет. Четверо детей, младшему из которых только шесть месяцев, в миг осиротели.
По данным департамента полиции Туркестанской области, подозреваемый в убийстве задержан. Ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
11 июня на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В тот же день полицейские зарегистрировали данный факт по первой части 106-й статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый 14 июня был задержан и взят под стражу. Пострадавшая женщина в течение недели, не приходя в сознание, скончалась в больнице", - проинформировала пресс-секретарь ДП Туркестанской области Гульнар Абдужаппарова.
По ее словам, в связи с этим уголовное дело переквалифицировано по третьей части 106-й статьи "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые экспертизы.
Отмечается, что на горячую линию фонда "НеМолчи.KZ" по всему Казахстану в день обращаются около 40 женщин с просьбой спасти от домашних тиранов.
По словам руководителя фонда "НеМолчи.KZ" Дины Смаиловой, жертвам домашнего насилия советуют обратиться в кризисные центры, но это не решение проблемы.
Кризисный центр нужен, но только на такое время, чтобы она пришла на три дня, за три дня этого тирана закрыла полиция или полностью изолировали от семьи, вывезли все его вещи и сказали: живи где-то там. Вот постройте эти кризисные центры для мужчин. Постройте такие центры, чтобы мужчины туда пришли и через полгода они вышли человеком. Чтобы он не пил, не употреблял наркотики, не агрессировал в адрес женщины", - заявила Дина Смаилова.
В Усть-Каменогорске в результате падения остановочных павильонов пострадали дети
28.06.2022, 12:21 17271
Фото: YK-news.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ. 28 ИЮНЯ - В Усть-Каменогорске в результате падения остановочных павильонов пострадали две девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Происшествия зарегистрированы на бульваре Гагарина и улице Утепова, информирует YK-news.kz.
В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что сильным ветром повалило два остановочных павильона. В результате пострадали две девочки 10 и 12 лет. Их доставили в больницу.
Подчеркивается, что по каждому случаю падения конструкций на остановках проведут служебную проверку.
В Павлодарской области человек сгорел в автомобиле в результате ДТП
28.06.2022, 09:29 20811
ПАВЛОДАР. 28 ИЮНЯ - В результате дорожной аварии на трассе в Павлодарской области один человек сгорел в салоне автомобиля, еще двое госпитализированы с травмами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации областного управления здравоохранения, ДТП произошло на трассе Нур-Султан - Павлодар между селами Пограничник и Спутник. Столкнулись два автомобиля, один из них загорелся. На месте аварии задействовали две бригады скорой помощи, сообщает портал pavlodarnews.kz.
Три человека пострадали: у 35-летнего мужчины диагностировали перелом позвоночника, у 23-летнего парня - закрытая черепно-мозговая травма, рваные раны лица. Обоих госпитализировали в горбольницу № 1 Павлодара. У третьего пассажира зафиксировали биологическую смерть", - сообщили в облздраве.
Личность погибшего невозможно было установить, так как тело полностью сгорело.
В Шымкенте 22-летняя беременная покончила с собой
27.06.2022, 19:51 29321
ШЫМКЕНТ. 27 ИЮНЯ - Трагедия произошла на прошлой неделе в одной из многоэтажек города в 18-м микрорайоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Со слов соседей, погибшая проживала вместе со своей подругой. В этот дом они переехали дней за 10 до несчастного случая. Обе работали, приходили лишь по вечерам. Снимали квартиру, жалоб от соседей на их счет не поступало, сообщает OTYRAR.
На прошлой неделе одна из подруг решила свести счеты с жизнью - девушка повесилась в квартире. В полицию об этом сообщили соседи, приехали также сотрудники скорой медицинской помощи. Однако спасти девушку не удалось, к тому моменту она уже была мертва.
При визуальном осмотре тела эксперты не обнаружили телесных повреждений. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Енбекшинского РУП по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Назначена судебно-медицинская экспертиза", - прокомментировали инцидент в департаменте полиции Шымкента.
Со слов очевидцев трагедии, девушка была в положении. Однако официального подтверждения этой версии нет. Все обстоятельства и причины предстоит выяснить полицейским.
В Алматы комиссия завершила расследование падения башенного крана
27.06.2022, 18:24 31346
Фото: instagram/kris_p_press
АЛМАТЫ. 27 ИЮНЯ - Комиссия завершила расследование падения башенного крана на рельсовом ходу КБ-308 в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Комиссию возглавлял представитель департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Алматы, в ее состав входили представители различных заинтересованных сторон, сообщает пресс-служба ведомства.
В целях объективного и всестороннего проведения расследования комиссией назначена техническая экспертиза ТОО "ТехБез Алматы". Испытания образцов металлоконструкций крана проводились испытательным центром ТОО "САПА ИНТЕРСИСТЕМ". Проводился металлографический анализ металла деталей башенного крана.
На основании заключения экспертизы промышленной безопасности по обследованию элементов крана возможной причиной падения крана является просадка рельсового пути в месте падения крана, а также износ и растяжение резьбовых соединений шпилек секций крана.
Также комиссия выявила ряд нарушений требований промышленной безопасности:
не организован производственный контроль,
не разработано положение о производственном контроле,
отсутствует график проведения проверок состояния промышленной безопасности,
инженерно-технический работник, ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, не должным образом осуществлял надзор за техническим состоянием крана, крановых путей и не принял меры по предупреждению нарушений правил промышленной безопасности.
По результатам расследования комиссией даны рекомендации по устранению причин аварии и недопущению подобных случаев в будущем, а также строительной компанией привлечен к ответственности инженерно-технический работник.
Напомним, 4 апреля на строительном объекте ТОО "Рембус" в микрорайоне Жас-Канат (пятно 23) приблизительно в 9.00 - 9.30 произошло падение башенного крана на рельсовом ходу КБ-308 на парапет строящегося девятиэтажного здания. Прибывшие на место сотрудники департамента промышленной безопасности сообщили, что жертв и пострадавших нет. Собственником крана является ИП "КБК", по договору кран передан в аренду ТОО "Мелиоратор".
Землетрясение зафиксировано в 377 километрах от Алматы
27.06.2022, 16:52 33521
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 27 ИЮНЯ - В 377 километрах от Алматы сетью сейсмических станций сегодня в 14.22 зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.3, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Эпицентр землетрясения расположен в 377 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс - 11.4. Магнитуда MPV 5.3. Глубина - 30 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, сообщает сеть сейсмостанций СОМЭ.
В Шымкенте в багажнике автомобиля взорвался газовый баллон
27.06.2022, 14:05 35131
ШЫМКЕНТ. 27 ИЮНЯ - В Шымкенте из-за сильной жары в багажнике автомобиля взорвался газовый баллон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во дворе жилого дома в багажнике автомобиля взорвался маленький газовый баллон, информирует телеканал "Хабар 24".
Сообщается, что в результате шесть человек обратились за медицинской помощью. Четверо из них - дети. Их состояние врачи оценили как легкой степени тяжести. Им назначено амбулаторное лечение.
Как сообщили в департаменте по ЧС, предварительная причина происшествия - перегрев багажника автомобиля от солнечных лучей. В мегаполисе сейчас столбик термометра поднимается до 45 градусов. Спасатели просят горожан быть осторожными и не хранить легковоспламеняющиеся предметы в багажниках авто.
Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?