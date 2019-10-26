В Турксибском районе Алматы КамАЗ повредил тепломагистраль, более 200 квартир остались без тепла

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - В Турксибском районе Алматы КамАЗ повредил тепломагистраль, более 200 квартир остались без теплоснабжения, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали жильцы района, в домах нет отопления и горячей воды. Также вчера жителям отключили электроэнергию. В КСК "АЛТЫН-ДАН" сообщили, что аварийная ситуация возникла из-за повреждения тепломагистрали и линий электропередачи.

"В Турксибском районе, на пересечении улиц Физули и Писарева, КамАЗ-длинномер в 20.50 сбил тепломагистраль, в результате 4 многоквартирных жилых дома (234 квартиры) осталось без теплоснабжения. В настоящее время для ликвидации аварии ТОО "АлТС" задействовала 19 человек и 4 единицы техники", - проинформировали в КСК.

Также сообщается, что были снесены 2 опоры линий электропередачи АО "АЖК" РЭС-4, без электроснабжения осталось 40 домов. Устранить неполадки планируют до 15.00 26 октября 2019 года.

Просьба отнестись с пониманием до окончания работ", - добавили в КСК.





Как сообщалось ранее, в Алматы на участке севернее проспекта Райымбека прорвало трубу тепломагистрали

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства