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В Турксибском районе Алматы КамАЗ повредил тепломагистраль, более 200 квартир остались без тепла

25.10.2019, 08:52 11908
Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - В Турксибском районе Алматы КамАЗ повредил тепломагистраль, более 200 квартир остались без теплоснабжения, передает Kazakhstan Today.
 
Как рассказали жильцы района, в домах нет отопления и горячей воды. Также вчера жителям отключили электроэнергию. В КСК "АЛТЫН-ДАН" сообщили, что аварийная ситуация возникла из-за повреждения тепломагистрали и линий электропередачи. 
 
"В Турксибском районе, на пересечении улиц Физули и Писарева, КамАЗ-длинномер в 20.50 сбил тепломагистраль, в результате 4 многоквартирных жилых дома (234 квартиры) осталось без теплоснабжения. В настоящее время для ликвидации аварии ТОО "АлТС" задействовала 19 человек и 4 единицы техники", - проинформировали в КСК.
 
Также сообщается, что были снесены 2 опоры линий электропередачи АО "АЖК" РЭС-4, без электроснабжения осталось 40 домов. Устранить неполадки планируют до 15.00 26 октября 2019 года. 
 

Просьба отнестись с пониманием до окончания работ", - добавили в КСК.


Как сообщалось ранее, в Алматы на участке севернее проспекта Райымбека прорвало трубу тепломагистрали.
 

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