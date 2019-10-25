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В Алматы вновь прорвало трубу тепломагистрали (ВИДЕО)

24.10.2019, 17:09 11584
В Алматы вновь прорвало трубу тепломагистрали (ВИДЕО)
Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы вновь прорвало трубу, которая была введена в эксплуатацию в 1971 году, передает Kazakhstan Today.
 
Информация о прорыве поступила в коммунальные службы в 14.30. Видео тут же разлетелось в сети, пишет inAlmaty.kz.
 
Выброс теплоносителя случился на участке севернее проспекта Райымбека. Как рассказал представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин, причина кроется в изношенности теплосетей.
 

Труба была введена в эксплуатацию в 1971 году, такие трубы рассчитаны на 25 лет службы. В межотопительный период она прошла успешно гидравлические испытания, но, к сожалению, дала сбой", - сказал он. 


 
Подачу теплоносителя перекрыли, ремонтные бригады ликвидируют последствия внештатной ситуации. Ян Гирин добавил, что ситуация под контролем, авария не повлияет на температурный режим в жилых домах и объектах.
 
Это уже третий случай прорыва трубы в Алматы за последний месяц. Ранее, 14 октября, в результате прорыва магистрали подтопило три машины. Прорвало изношенную трубу толщиной 700 мм 1971 года постройки. Подачу горячей воды восстановили к вечеру. Второй случай произошел 15 октября, авария случилась за торговым домом "Максима"
 

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