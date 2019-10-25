В Алматы вновь прорвало трубу тепломагистрали (ВИДЕО)

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в Алматы вновь прорвало трубу, которая была введена в эксплуатацию в 1971 году, передает Kazakhstan Today.

Информация о прорыве поступила в коммунальные службы в 14.30. Видео тут же разлетелось в сети, пишет inAlmaty.kz

Выброс теплоносителя случился на участке севернее проспекта Райымбека. Как рассказал представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин, причина кроется в изношенности теплосетей.

Труба была введена в эксплуатацию в 1971 году, такие трубы рассчитаны на 25 лет службы. В межотопительный период она прошла успешно гидравлические испытания, но, к сожалению, дала сбой", - сказал он.





Подачу теплоносителя перекрыли, ремонтные бригады ликвидируют последствия внештатной ситуации. Ян Гирин добавил, что ситуация под контролем, авария не повлияет на температурный режим в жилых домах и объектах.

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