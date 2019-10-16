В Алматы прорвало еще одну трубу (ВИДЕО)

Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - Сегодня, 15 октября, за торговым домом "Максима" в Алматы прорвало трубу. Это уже второй случай за последние два дня, передает Kazakhstan Today.

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях. Сейчас на месте работают аварийные бригады. По словам представителя предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ города Алматы Яна Гирина, последствия будут устранены в течение нескольких часов, пишет inAlmaty.kz

Трубу прорвало за ТД "Максима", предварительно, на улице Болотникова. Причина кроется в том, что труба была введена в строй в 1997 году, она отработала свыше 23 лет. Температура воды составляет 55 градусов, поэтому она не представляет угрозы для жизни людей. Кроме того, сейчас все перекрыто, подача воды приостановлена", - сказал Гирин.





Пользователи сети пошутили, что в Алматы стартовал "новый челлендж" и отметили, что это уже второй случай, связанный с прорывом тепломагистрали на этой неделе. Буквально вчера, 14 октября, в результате прорыва магистрали подтопило три машины . Прорвало изношенную трубу толщиной 700 миллиметров 1971 года постройки. Подачу горячей воды восстановили к вечеру.

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