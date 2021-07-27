Фото: МЧС РК

КАРАГАНДА. 26 ИЮЛЯ - В Улытауском районе Карагандинской области тушат природный пожар на площади 4 тыс. гектаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие выходные в Улытауском, Шетском, Осакаровском, Бухаржырауском районах Карагандинской области зарегистрированы один природный пожар и четыре степных загораний. Все степные загорания ликвидированы на общей площади 142 гектара. Огнеборцы продолжают тушить природный пожар в Улытауском районе Карагандинской области на предварительной площади 4000 гектаров", - сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В тушении пожара всего задействовано 229 человек и 66 единиц техники ДЧС Карагандинской области, местных исполнительных органов, добровольные противопожарные формирования, лесного хозяйства и местные жители.

Как отметили в МЧС, угрозы населенным пунктам нет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства