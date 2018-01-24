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В Уральске подросток выстрелил из ружья в своего сверстника23.01.2018
  • Фото: http://mgorod.kz
Происшествия  13:26

Уральск. 23 января. Kazakhstan Today - В Уральске подросток выстрелил из ружья в своего сверстника, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал "Мой ГОРОД", трагедия произошла в минувшее воскресенье, 21 января. Как стало известно, сын владельца дома, в котором находились мальчики, вытащил ружье и случайно выстрелил в сверстника. Подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Данный факт подтвердили в полиции. "По данному происшествию начато расследование по статье 114 УК РК (Неосторожное причинение вреда здоровью). Факт зарегистрирован, как несчастный случай. Ружье было зарегистрировано", - рассказали в полиции.

"Состояние ребенка остается тяжелым, он находится в реанимации", - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.

Напомним, аналогичный случай произошел 20 октября прошлого года в поселке Деркул. Тогда от огнестрельного ранения погиб девятиклассник. Как выяснилось, подростки пошли на рыбалку, взяв с собой ружье. Один из них выстрелил в другого. Мальчик скончался в областной больнице. Директор школы №12 Куляш Хайранова, где учились погибший мальчик и его друг, учеников охарактеризовала с положительной стороны. Кроме того, она отметила, что с другом Владимира Машкина Данилой Сергеевым работают психологи. Мама погибшего подростка считает, что это несчастный случай и никого в этом не винит.
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