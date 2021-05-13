В Уральске девушку госпитализировали после процедуры в салоне красоты

УРАЛЬСК. 12 МАЯ - Зульфия Длимбетова 10 мая решила посетить центр красоты и здоровья "ZAMA" в Уральске, чтобы покрасить волосы. Планировалось сложное окрашивание. Сотрудница салона, мастер Оксана, по словам пострадавшей, начала окрашивать ей волосы без предварительной проверки состава на аллергию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После нанесения краски, спустя 20 минут клиентка пожаловалась на сильный зуд и попросила смыть краску, на что мастер ответила, что так и должно быть, и отказалась смывать, сославшись на то, что они красят этой краской уже 15 лет, сообщает " Уральская неделя ".

После этого Зульфия Длимбетова начала задыхаться, у нее развился отек Квинке из-за реакции на воздействие краски на кожные покровы головы. По ее словам, в салоне отказались вызывать скорую и пытались оказать помощь своими силами.

Сотрудники салона вызвали скорую, только когда поняли, что у клиентки начали неметь конечности.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО подтвердили случившееся, добавив, что пациентка поступила в шоковом состоянии.

Бригада по прибытии оказала первую медпомощь и транспортировала пациента в реанимацию. Аллергическая реакция. Сейчас состояние стабильное, переведена в палату терапии", - отметили в ведомстве.

В центре красоты и здоровья отказались давать какие-либо комментарии.

Зульфия Длимбетова сообщила, что уже написала заявление в полицию, а также о своём намерении подать исковое заявление в суд.

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