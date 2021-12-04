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В Уральске молодой сотрудник полиции застрелился на рабочем месте

03.12.2021, 13:34 53731
В Уральске молодой сотрудник полиции застрелился на рабочем месте
Фото: kaztag.kz
УРАЛЬСК. 3 ДЕКАБРЯ - В Уральске сотрудник полиции, которому было всего 20 лет, застрелился из табельного оружия в здании полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает портал "Мой Город", ЧП произошло сегодня, в 07.40, в управлении полиции. Младший сержант полиции 2001 года рождения, стоял на вахте. При себе у него было табельное оружие. Другие подробности в настоящее время выясняются.
 
В полиции сообщили, что погибший был уроженцем ЗКО, в органах внутренних дел служил с мая 2021 года, а в должности - с августа 2021 года. Проходил срочную службу в вооруженных силах Казахстана с июня 2019 года по июнь 2020 года.
 

За время работы в занимаемой должности зарекомендовал себя с положительной стороны, в физическом отношении подтянут. Режим соблюдал, на работу не опаздывал. За период службы действующих взысканий не имеет. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и начато досудебное расследование. Одновременно начато служебное расследование для выяснения всех причин и обстоятельств, о чем будет сообщено дополнительно", - рассказали в департаменте полиции ЗКО.

 
Иную информацию в ведомстве разглашать не стали, сославшись на статью 201 УПК РК "Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц".
 

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В Караганде автобус сбил женщину и врезался в здание

03.12.2021, 20:41 29134
В Караганде автобус сбил женщину и врезался в здание
Фото: Кадр с видео
КАРАГАНДА. 3 ДЕКАБРЯ - 3 декабря, около 17.00, водитель автобуса № 118 на большой скорости вылетел на перекресток улиц Мустафина - Терешковой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Водитель не вписался в поворот, сбил женщину и врезался в здание. В салоне автобуса в этот момент находились 50 человек, сообщает eKaraganda.
 

Водитель маршрутного автобуса, по предварительным данным, на перекрестке улиц Мустафина - Терешковой, не соблюдая безопасный интервал дистанции и скоростной режим, обеспечивающий безопасность дорожного движения, допустил наезд на пешехода и не справившись с управлением столкнулся со столбом освещения. Факт зарегистрирован в полиции, и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

 
В салоне в этот момент находились полсотни человек. Никто из пассажиров е пострадал. А вот 53-летняя жительница города, которая хотела перейти дорогу, попала в больницу. По предварительным данным, у нее сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.
 
 

ДТП с участием пьяного полицейского в ЗКО: шестимесячной девочке ампутировали ногу

03.12.2021, 10:02 64045
ДТП с участием пьяного полицейского в ЗКО: шестимесячной девочке ампутировали ногу
Фото: uralskweek.kz
УРАЛЬСК. 3 ДЕКАБРЯ - Пострадавший в ДТП в ЗКО младенец находится в крайне тяжелом состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, лобовое столкновение "Лады Ларгус" и Hyundai Accent произошло на 46-м километре дороги Уральск - Таскала первого декабря примерно в 19.00. Заместитель начальника департамента полиции ЗКО Нурлан Рамазанов сообщил, что за рулем одного из автомобилей находился пьяный заместитель начальника поселкового отделения полиции Теректинского района. В настоящее время он заключен под стражу. Ведется досудебное расследование, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Кроме того, стало известно, что в ДТП погибла 51-летняя женщина, пострадала мама с шестимесячным ребенком.
 
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что маму с ребенком на попутном транспорте доставили в больницу района Байтерек.
 

Состояние 23-летней женщины стабильное, диагностированы закрытый перелом лучевой кости предплечья, закрытый перелом костей кисти, ушибы и ссадины. Ее перевели в отделение травматологии Областной многопрофильной больницы. Полугодовалую девочку из-за тяжести состояния оперировали в районной больнице. Для этого туда прибыли по линии санавиации врачи из Областной детской многопрофильной больницы (ОДМБ) - травматолог-ортопед и реаниматолог. После операции, как только состояние стабилизировали, также санавиацией в сопровождении врачей ребенка доставили в ОДМБ. В данный момент девочка находится в отделении реанимации, состояние крайне тяжелое, потеряла много крови вследствие травматической ампутации нижней конечности. Объем крови восполняется. Также имеются множественные переломы второй ноги", - рассказали в пресс-службе ведомства.

 

Житель Атырау пытался спрыгнуть с прожекторной вышки на вокзале

02.12.2021, 20:48 80488
Житель Атырау пытался спрыгнуть с прожекторной вышки на вокзале
Фото: ДП на транспорте
АТЫРАУ. 2 ДЕКАБРЯ -1 декабря в 15.00 на территории депо неизвестный мужчина пытался спрыгнуть с прожекторной вышки высотой с пятиэтажное здание, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Дознаватель транспортной полиции Бексултан Жумадинов вместе с инструктором-машинистом локомотивного депо, который и сообщил о происшествии, оказался на месте одним из первых. Жумадинову удалось убедить переубедить нетрезвого мужчину, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

Мы поговорили с ним. Он сказал, что хочет пить, я принёс ему воды. Когда он немного успокоился, помогли ему аккуратно спуститься и привели в комнату полиции", - рассказывает полицейский.

 
С 38-летним мужчиной провели профилактическую беседу и после осмотра медиками отпустили домой. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится со своей семьёй.
 
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