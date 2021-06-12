В Уральске объявлен режим ЧС из-за обнаружения ядов

УРАЛЬСК. 11 ИЮНЯ - В Уральске объявлена чрезвычайную ситуацию природного и техногенного характера местного масштаба из-за обнаружения сильнодействующих ядов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Объявить чрезвычайную ситуацию природного и техногенного характера местного масштаба в Уральске Западно-Казахстанской области в связи с обнаружением сильнодействующего ядовитого вещества", - говорится в приказе акима Уральска, размещенного на сайте открытых НПА.

Как рассказал начальник управления ЧС Уральска Амангельды Ешмуханов ИА Sputnik Казахстан , по предварительной информации, ядовитым веществом является ртуть объемом 300-400 миллилитров.

Второго июня к нам поступила информация о проведении оперативных мероприятий по обнаружению сильнодействующего ядовитого вещества, предполагается ртуть. В связи с этим нами был выполнен ряд мер по поиску. Чтобы не возникла угроза выселения, отравления от ядовитых веществ, было принято решение объявить режим ЧС местного масштаба, чтобы обезопасить наших граждан. Вещество было обнаружено в районе кладбища", - сообщил представитель службы ЧС.

ПО данным издания, местные власти утверждают, что сейчас угрозы здоровью и безопасности населения нет. Яды были доставлены в лабораторию в спецсосуде сотрудниками департамента экологии.

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