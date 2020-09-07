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В Уральске пропавшего 9-летнего мальчика нашли мертвым

06.09.2020, 18:01 6292
Уральск. 6 сентября. Kazakhstan Today - В Уральске пропавшего мальчика нашли мертвым, передает Kazakhstan Today.
 
Мальчика нашли сегодня, 6 сентября, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
В полиции сообщили, что 9-летний Нурасыл Мади был найден мертвым на территории строящихся домов в районе Старого аэропорта.
 

По всей вероятности, мальчик зашел на стройку и упал с высоты", - рассказали в полиции.

 
Напомним, полицейские, волонтеры и учителя вели поиски пропавшего 9-летнего Нурасыла. Он ушел из дома 5 сентября, в 17.40, и не вернулся. Мальчик имел 1-ю группу инвалидности, у него был синдром Дауна, к тому же он не разговаривал.
 

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