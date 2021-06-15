В Уральске пьяный полицейский начальник попал в ДТП

УРАЛЬСК. 14 ИЮНЯ - Авария произошла 13 июня в 02.39 на пересечении улиц Шолохова и Курмангалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Начальник отдела местной полицейской службы Абайского отдела полиции на автомобиле "Фольксваген-Пассат", не соблюдая безопасную дистанцию, допустил касательное столкновение с едущей впереди "Ауди-А4", за рулем которой была 33-летняя девушка, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Оба водителя сразу были отправлены на освидетельствование. По результатам экспертизы, девушка была трезвая, сотрудник полиции - в алкогольном опьянении легкой степени", - сообщил Официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков.

Полицейский объяснил это тем, что вечером 12 июня дома употребил небольшое количество алкоголя, после чего лег спать. В 02.15 ночи его вызвали на работу. Он сел за руль своей машины и поехал.

Официально подтверждено, что нашего сотрудника действительно вызвали на работу. Сейчас в отношении него проводится служебное расследование, по результатам которого будут приняты самые строгие меры, несмотря на все его заслуги", - заверил Болатбек Бельгибеков.

Должность начальника ОМПС Абайского отдела полиции занимает Берик Ибрашев.

14 июня полицейский насмерть сбил пешехода в Алматы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства