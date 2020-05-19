Уральск. 18 мая. Kazakhstan Today - В Уральске в отношении полицейского, избивавшего свою жену, начато досудебное расследование, передает Kazakhstan Today.

Поводом для досудебного разбирательства и служебного расследования послужила публикация в социальной сети, где упоминается факт семейно-бытового конфликта между сотрудником департамента полиции ЗКО старшим лейтенантом Жексеновым Х. и его супругой Алкановой А., который произошел в октябре прошлого года.

На протяжении 6 лет, он ее избивал. Последний раз это было в конце сентября. Тогда он сломал ей нос и врачи зафиксировали травмы головного мозга. 16 мая она подала заявление по факту угроз. Мне очень странно, что офицер полиции с такой неуравновешенной психикой продолжает работать! А если он так или еще хуже искалечит людей? Как можно таким доверять табельное оружие?" - говорится в сообщении фонда "НеМолчи.kz" в Facebook .

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, пострадавшая обратилась с заявление в полицию на Жексенова, который на почве семейной ссоры нанес ей телесные повреждения.

В ходе разбирательства от Алкановой поступило встречное заявление об отсутствии претензий к Жексенову, в связи с чем разбирательство было прекращено. Руководством было принято решение ограничиться обсуждением на офицерском собрании, где старший лейтенант полиции Жексенов был строго предупрежден о недопущении впредь подобных фактов. Также его непосредственный руководитель строго предупредил Жексенова, что, если подобное повториться он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - рассказали в полиции.

Причину своего обращения в социальную сеть 16 мая 2020 года Алканова пояснила тем, что ее муж Жексенов в настоящее время отказывается возмещать ущерб. Позже она обвинила супруга в том, что после опубликования обращения он звонил ей и угрожал физической расправой.

В настоящее время по данному факту начато досудебное разбирательство по статье 115 УК РК (Угроза), а также проводится служебное расследование, о результатах которого будет сообщено дополнительно", - добавили в полиции.

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