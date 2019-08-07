В Уральске возле мусорных баков обнаружено взрывное устройство

Сегодня, 6 августа, на пересечение улиц Толстого и Айтиева, возле мусорных баков, работники ТОО "Жайык Таза Кала" обнаружили взрывное устройство. На место прибыли сотрудники местной полицейской службы, КНБ, а также спасатели, сообщает портал "Мой город".
Полицейские оцепили мусорные контейнеры и перекрыли дорогу. На место прибыли саперы. Другие подробности выясняются.
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