КНБ РК задержал шестерых членов ОПГ по продаже оружия и взрывных устройств

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КНБ РК пресечена противоправная деятельность преступной группировки, состоящей из жителей Алматы и Алматинской области, которая длительное время занималась незаконной реализацией криминального огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. 5 июня текущего года с привлечением Службы специального назначения "А" КНБ проведена крупномасштабная спецоперация, в ходе которой задержаны шесть участников данной преступной группировки", - сообщила пресс-служба ведомства.
При проведении обысков обнаружены и изъяты три гранатомета, два автомата Калашникова, пять пистолетов, три глушителя, оптический прицел, а также более 1400 единиц патронов разного калибра.
Кроме этого, по месту жительства одного из фигурантов обнаружена кустарная мастерская для сборки и переделки оружия, а также большое количество различных составных частей (стволы, магазины, рукоятки, затворные механизмы и другое). Изъяты и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств (селитра, порох и так далее).
По данным пресс-службы, проводится досудебное расследование, в рамках которого следствие установит всех лиц, причастных к деятельности данной группировки, в том числе и покупателей криминального оружия.
Напомним, ранее КНБ РК обезвредил группу наркосбытчиков в Костанайской области, а в Жамбылской области пресек деятельность четырех членов ОПГ "Крыкбаевские", которые вымогали деньги у предпринимателя под угрозой физической расправы. В ведомстве также рассказали, что более 20 сотрудников таможенных постов Алматинской и Туркестанской областей подозревают в получении взяток путем вымогательства.
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