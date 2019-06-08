КНБ РК задержал шестерых членов ОПГ по продаже оружия и взрывных устройств

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Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности РК задержал шестерых членов организованной преступной группы по продаже оружия и взрывных устройств, передает Kazakhstan Today.

КНБ РК пресечена противоправная деятельность преступной группировки, состоящей из жителей Алматы и Алматинской области, которая длительное время занималась незаконной реализацией криминального огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. 5 июня текущего года с привлечением Службы специального назначения "А" КНБ проведена крупномасштабная спецоперация, в ходе которой задержаны шесть участников данной преступной группировки", - сообщила пресс-служба ведомства.

При проведении обысков обнаружены и изъяты три гранатомета, два автомата Калашникова, пять пистолетов, три глушителя, оптический прицел, а также более 1400 единиц патронов разного калибра.

Кроме этого, по месту жительства одного из фигурантов обнаружена кустарная мастерская для сборки и переделки оружия, а также большое количество различных составных частей (стволы, магазины, рукоятки, затворные механизмы и другое). Изъяты и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств (селитра, порох и так далее).

По данным пресс-службы, проводится досудебное расследование, в рамках которого следствие установит всех лиц, причастных к деятельности данной группировки, в том числе и покупателей криминального оружия.

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