В Жамбылской области задержаны члены ОПГ вымогателей "Крыкбаевские"

Тараз. 28 мая. Kazakhstan Today - Департамент КНБ РК по Жамбылской области пресек деятельность четырех членов организованной преступной группы "Крыкбаевские", которые вымогали деньги у предпринимателя под угрозой физической расправы, передает Kazakhstan Today.

21 мая текущего года в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий после получения вымогаемой суммы двое участников ОПГ, Р. и Д., были задержаны с поличным. Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.

По информации ведомства, в ходе дальнейших мероприятий 23 и 24 мая установлены и задержаны еще два члена ОПГ, причастные к данному преступлению.

ДКНБ проводится досудебное расследование.

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