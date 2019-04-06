Шесть членов ОПГ задержаны в ходе спецоперации КНБ в Шымкенте

Фото: knb.gov.kz

Шымкент. 5 апреля. Kazakhstan Today - Шесть членов организованной преступной группировки вымогателей задержаны в ходе спецоперации Комитета национальной безопасности в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

Департаментов КНБ по Шымкенту с привлечением спецподразделения Национальной гвардии задержаны шесть членов ОПГ, регулярно промышлявших вымогательством крупных денежных средств у местных бизнесменов. Члены преступного сообщества подозреваются в совершении ряда насильственных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия", - сообщила пресс-служба ведомства.

Основной костяк ОПГ составляли приверженцы деструктивного религиозного течения, ранее неоднократно судимые за совершение тяжких преступлений.

При этом "задержание членов банды осуществлено в момент совершения ими вымогательства у очередного предпринимателя $10 000 путем применения насилия и угрозы его жизни".

Проведены обыски, обнаружен тайник с арсеналом вооружения членов ОПГ, изъято пять единиц огнестрельного оружия и боеприпасы к ним. В настоящее время проверяются факты возможного совершения ими уголовных правонарушений по религиозным мотивам", - резюмировали в КНБ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства