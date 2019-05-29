Сотрудников таможни Алматинской и Туркестанской областей подозревают в получении взяток путем вымогательства

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Более 20 сотрудников таможенных постов Алматинской и Туркестанской областей подозревают в получении взяток путем вымогательства, передает Kazakhstan Today.

"В производстве КНБ находится досудебное производство в отношении сотрудников таможни, фитосанитарного, ветеринарного и транспортного контроля таможенных постов "Нур жолы", "Калжат" (Алматинская область) и имени Б. Конысбаева (Туркестанская область). Более 20 сотрудников подозреваются в получении взяток путем вымогательства от участников внешнеэкономической деятельности за организацию беспрепятственного перемещения товаров из КНР в Республику Узбекистан", - сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

По информации ведомства, в ходе обысков были изъяты крупные суммы денежных средств в иностранной и национальной валютах, полученные преступным путем.

В настоящее время трое подозреваемых с санкции суда взяты под стражу. В отношении остальных фигурантов дела в связи с полным признанием вины избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы", - отметили в пресс-службе.

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