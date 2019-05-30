КНБ Казахстана обезвредил группу наркосбытчиков в Костанайской области

Костанай. 29 мая. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности РК обезвредил группу наркосбытчиков в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

Департаментом КНБ по Костанайской области выявлена и пресечена противоправная деятельность наркогруппы, в состав которой входили А. Чигаркин и В. Бондуровский, причастные к незаконному обороту наркотических средств каннабисной группы", - сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, 19 ноября 2018 года ДКНБ задержал Бондуровского при сбыте марихуаны весом 19 килограммов 230 граммов. В ходе допроса задержанный дал признательные показания и отметил, что наркотики получил от Чигаркина.

20 ноября 2018 года были проведены оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию Чигаркина, у которого также изъята марихуана весом 3 килограмма 721 граммов. В результате общий вес изъятых наркотиков составил 22 килограмма 951 грамм.

6 мая 2019 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области Чигаркин признан виновным по части 4 статьи 296 и части 3 статьи 297 УК РК и приговорен к 13 годам лишения свободы, Бондуровский - по части 3 статьи 297 УК РК к 10 годам лишения свободы", - резюмировали в пресс-службе.

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