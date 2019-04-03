КНБ РК пресек региональный канал поставки наркотиков

Нур-Султан. 2 апреля. Kazakhstan Today - Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан выявлена и пресечена противоправная деятельность наркогруппы, в состав которой входили двое граждан РК, причастных к организации канала поставок наркотических веществ из южных регионов РК на территорию Павлодарской области, сообщили в пресс-службе КНБ РК, передает Kazakhstan Today.

20 июля 2018 года А. Куттыбаев и П. Бадкенов были задержаны департаментом КНБ по Павлодарской области, в ходе проведения обысковых мероприятии в одной из квартир используемой ими в качестве так называемого "схрона" было обнаружено и изъято 139 килограммов марихуаны и 5 килограммов гашиша", - сообщили в ведомстве.

19 марта 2019 года приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области фигуранты уголовного дела признаны виновными по пункту 3 части 3 статьи 297 УК РК. Они приговорены к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной безопасности.

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