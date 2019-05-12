Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Трех жителей столицы задержали за рекламу интернет-сайтов, предлагающих синтетические наркотики, передает Kazakhstan Today.

При активном содействии граждан столичными полицейскими задержаны трое местных жителей в возрасте 30 и 32 лет за распространение рекламы интернет-сайтов, предлагающих синтетические наркотики. При задержании у подозреваемых изъяты трафареты и баллончики аэрозольной краски. Задержанные лица привлечены к административной ответственности", - сообщила пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

С начала года полицейские выявили более 100 подобных сайтов, принимаются меры к их блокированию, установлено и привлечено к ответственности семь человек.

Столичный департамент полиции просит всех, кому известно о противоправной деятельности задержанных лиц, сообщить об этом на анонимные телефоны доверия Управления по противодействию наркопреступности: 8 (7172) 71-63-93, 71-62-60 либо 102.

В Казахстане идет активная борьба с распространением наркотиков. В апреле 2019 года стало известно, что КНБ РК выявлена и пресечена противоправная деятельность наркогруппы , в состав которой входили двое граждан РК, причастных к организации канала поставок наркотических веществ из южных регионов страны на территорию Павлодарской области.

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