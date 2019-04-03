В Актобе прокуроры инициировали блокировку 14 сайтов по продаже наркотиков

Актобе. 2 апреля. Kazakhstan Today - По инициативе актюбинских транспортных прокуроров заблокирован доступ к 14 сайтам по продаже наркотиков, передает Kazakhstan Today.

Актюбинская транспортная прокуратура провела мониторинг интернет-сайтов, посредством которых осуществлялась продажа наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Доступ к сайтам для пользователей был свободным и действовал по всей территории Республики Казахстан, сообщается на сайте Главной транспортной прокуратуры.

По результатам мониторинга ведомство обратилось в Актюбинский городской суд. Решением суда иск прокуратуры был удовлетворен, деятельность всех 14 сайтов признана незаконной.

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