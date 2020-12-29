В Усть-Каменогорске из-за мороза треснул мост

Усть-Каменогорск. 28 декабря. Kazakhstan Today - В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена трещина на Защитинском путепроводе в Усть-Каменогорске. Автор видео предположил, что ездить по нему опасно, передает Kazakhstan Today.

Житель Усть-Каменогорска заснял трещину на Защитинском путепроводе и предположил, что ездить по нему теперь небезопасно, пишет YK-News.

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска сообщили, что было проведено обследование моста специальной комиссией с участием независимых экспертов.

Вследствие пониженной температуры произошла деформация балки. Повреждение не несёт угрозы разрушения. Работы по восстановлению будут произведены при установлении положительной температуры воздуха. В данный момент движение по мосту ведётся в штатном режиме", - рассказали в ведомстве.

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