В Усть-Каменогорске мужчина хотел перерезать себе горло во дворе жилого дома
25.02.2022, 17:31 26911
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 ФЕВРАЛЯ - 24 февраля около 21.30 к полицейским, дежурившим на проспекте Назарбаева, обратился прохожий. По его словам, во дворе жилого дома мужчина собирается перерезать себе горло, передает KAZAKHSTAN TODAY
Прибывшие по указанному адресу полицейские увидели мужчину примерно 30 лет, приставившего нож к своему горлу, сообщает Noks.kz.
Наши сотрудники пытались отвлечь его. В это время на помощь прибыла психолог ДЧС ВКО Светлана Андрусенко и стала беседовать с мужчиной. Полицейским удалось выхватить нож", - сообщили в пресс-службе управления полиции Усть-Каменогорска.
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В Павлодарской области авто разорвало на две части
26.02.2022, 14:55 2176
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 26 ФЕВРАЛЯ - Смертельное ДТП на трассе Павлодар-Аккулы произошло недалеко от села Тлектес района Аккулы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
26 февраля в 10.00 на 55 километре дороги 44-летний водитель "ВАЗ 21015" не справился с управлением, произошло лобовое столкновение с Toyota Camry, сообщает Pavlodarnews.kz.
В результате ДТП два пассажира "ВАЗ 21015" от полученных травм скончались на месте. 30-летнего водителя Toyota Camry с переломами госпитализировали.
В Павлодаре полицейский на служебной машине сбил женщину
25.02.2022, 20:54 25136
ПАВЛОДАР. 25 ФЕВРАЛЯ - На пересечении улиц Малайсары батыра - Всеволода Иванова 37-летний полицейский на служебной "Ниве" наехал на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, передает KAZAKHSTAN TODAY
Пострадавшую с травматическим вывихом правой голени госпитализировали, сообщает Pavlodarnews.kz.
Дело расследуется по статье 345 части 1 УК РК. Поведение сотрудника рассмотрела дисциплинарная комиссия департамента полиции. Его уволили из органов внутренних дел.
По словам первого заместителя начальника департамента полиции Жаскайрата Каирова, к дисциплинарной ответственности привлекли и нескольких руководителей.
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая
25.02.2022, 10:33 35126
АЛМАТЫ. 25 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая магнитудой 4,4, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сетью станций "Сейсмологической опытно-методической экспедиции" 25 февраля в 04.41 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 322 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения составляет 9,9. Магнитуда MPV 4,4. Глубина 10 километров.
Беременная учительница потеряла ребенка после избиения заместителем директора школы в Туркестанской области
25.02.2022, 10:16 34761
Фото: pixabay.com
ТУРКЕСТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - В селе Коксу заместитель директора школы избила беременную учительницу. По словам пострадавшей, из-за этого она потеряла ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Я сидела здесь, она меня толкнула и я упала. Потом она взяла меня за волосы и начала бить по голове. При этом обзывала. Говорила, что у меня сортир вместо рта, что я балехорка, закончила школу на тройки, и назвала меня проституткой", - рассказала пострадавшая, учитель школы-гимназии имени Айбергенова села Коксу.
После, как она уверяет, заместитель директора пригрозила сжечь ее дом вместе с ней. Другие преподаватели говорят, что тоже изрядно натерпелись от руководства. Они заявили, что в школу устраивали по блату, а неугодных учителей пугали увольнением, информирует издание Otyrar.kz.
Заместитель директора не отрицает, потасовка на собрании была, но к выкидышу беременной сотрудницы непричастна. Она заявила, что сотрудники настроены против из-за ее прямолинейности.
Я не нравлюсь коллективу, потому что всегда говорю правду о коррупции и незаконных действиях в нашей школе. А это им неприятно. Например, об удержании однодневной-двухдневной зарплаты, ремонте школы и отсутствии вакансий", - сказала заместитель директора.
За избиение подчиненного она отделалась штрафом в 60 тысяч тенге.
Порядка 100 учителей решительно настроены на коллективную жалобу в областное управление образования. Они требуют снять с должности нынешнего замдиректора. А в шардаринском отделе образования заявили, что подали в суд на преподавателя за оскорбление руководителя школы", - говорится в материале издания.
В Актау солдат-срочник при обслуживании военной техники получил травму
24.02.2022, 20:01 50966
АКТАУ. 24 ФЕВРАЛЯ -24 февраля в воинской части Актауского гарнизона при обслуживании военной техники получил травму рядовой срочной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Состояние военнослужащего оценивается врачами как средней степени тяжести, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Управлением военной полиции Актауского гарнизона проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Военнослужащий был призван на срочную воинскую службу осенью 2021 года из Актобе.
В Семее разыскивают водителя, который сбил и увез ребенка
24.02.2022, 14:16 56226
Фото: polisia.kz
СЕМЕЙ. 24 ФЕВРАЛЯ - В Семее ведется розыск водителя, который 22 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе в районе ТД "Радуга" сбил ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на девочку ориентировочно 12-13 лет, Водитель увез пострадавшую в неизвестном направлении, пишет YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
Отмечается, что весь личный состав управления полиции Семея ориентирован на установление личности водителя.
Были отработаны все медицинские учреждения. По информации медиков, обращений, связанных с травмами после ДТП, не было", - проинформировали в ДП.
Также в полиции сообщили, что обращений и по поводу безвестного исчезновения несовершеннолетних также не поступало.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области нетрезвый директор школы сбил подростка.
В Семее мужчина погиб под колесами поезда
23.02.2022, 19:17 75421
СЕМЕЙ. 23 ФЕВРАЛЯ - Трагедия произошла на железной дороге в районе стадиона "Спартак". 29-летний горожанин погиб под колесами тепловоза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По вышеуказанному факту в линейном отделе полиции на станции Семей начато досудебное расследование статье 344 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает altaynews.kz.
Более подробная информация в рамках следствия разглашению не подлежит.