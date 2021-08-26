В Усть-Каменогорске на территории Казцинка произошло задымление

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 АВГУСТА - Вечером 25 августа на территорию ТОО "Казцинк" в экстренном порядке прибыли скорая и несколько экипажей пожарных машин. Стали распространяться слухи о пожаре на промышленном предприятии, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По информации ДЧС ВКО, на территории ТОО "Казцинк" в здании по улице Промышленной на седьмом (техническом) этаже в помещении машинного отделения лифта произошло короткое замыкание на токоведущих элементах кондиционера (реле). Распространения горения не произошло. Жертв и пострадавших нет, сообщает Noks.kz

В ДЧС ВКО также пояснили, что при вызовах на такие объекты, как многоэтажные дома, промышленные предприятия, торговые центры, сразу выезжает большое количество экипажей. И уже на месте производится оценка ситуации, после чего принимаются соответствующие решения.

По информации ТОО "Казцинк", 25 августа в административно-бытовом здании Цинкового завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса произошло задымление. Оказался неисправен кондиционер в машинном зале лифта. Сотрудники оповестили экстренные службы о внештатной ситуации. К их приезду задымление уже было ликвидировано силами пожарной дружины УК МК. Производственные объекты работают в штатном режиме.

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