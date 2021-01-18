В Усть-Каменогорске школьница пряталась у подруг после ссоры с матерью

Усть-Каменогорск. 17 января. Kazakhstan Today - 16 января, в 23.31, на оперативный канал 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что после ссоры ушла из дома и не вернулась ее 14-летняя дочь, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , полицейские провели поисковые мероприятия. В результате сотрудники криминальной полиции Усть-Каменогорска установили местонахождение девочки.

Выяснилось, что она находилась в съемной квартире со своими подругами. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины ее ухода из дома.

Напомним , в декабре 2020 года школьница поссорилась с родителями и сбежала в другую область.

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