Школьница поссорилась с родителями и сбежала в другую область

Туркестан. 2 декабря. Kazakhstan Today - Без вести пропавшая школьница из Туркестанской области нашлась в другом регионе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением о пропаже дочери обратилась местная жительница. Со слов сельчанки, девушка ушла из дома и не вернулась. После самостоятельных поисков родители обратились за помощью в полицию.

Полицейские прочесали все близлежащие территории и возможные места появления несовершеннолетней, опросили очевидцев и изучили круг ее знакомых. Фото с приметами пропавшей направили во все городские и районные подразделения ДП Туркестанской области.

Спустя два дня сотрудники Тюлькубасского РОП установили, что подросток находится в Карагандинской области. Полицейские вернули ее домой к родителям.

Как выяснилось, несовершеннолетняя ушла из дома после семейной ссоры и вместе со знакомым парнем выехала в другую область. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

29 ноября без вести пропавшая школьница нашлась в Актобе. В начале ноября несовершеннолетняя жительница Кызылорды сбежала в Усть-Каменогорск к другу.

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