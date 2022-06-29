В Усть-Каменогорске в результате падения остановочных павильонов пострадали дети

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ТУРКЕСТАН. 28 ИЮНЯ - В Туркестанской области мать четверых детей погибла в результате зверских побоев мужа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трагедия произошла в поселке Жетысайского района, информирует otyrar.kz.

За жизнь пострадавшей боролись 11 врачей, но спасти ее не удалось, женщина скончалась в реанимации. Погибшей было всего 30 лет. Четверо детей, младшему из которых только шесть месяцев, в миг осиротели.

По данным департамента полиции Туркестанской области, подозреваемый в убийстве задержан. Ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

11 июня на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В тот же день полицейские зарегистрировали данный факт по первой части 106-й статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый 14 июня был задержан и взят под стражу. Пострадавшая женщина в течение недели, не приходя в сознание, скончалась в больнице", - проинформировала пресс-секретарь ДП Туркестанской области Гульнар Абдужаппарова.

По ее словам, в связи с этим уголовное дело переквалифицировано по третьей части 106-й статьи "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые экспертизы.

Отмечается, что на горячую линию фонда "НеМолчи.KZ" по всему Казахстану в день обращаются около 40 женщин с просьбой спасти от домашних тиранов.

По словам руководителя фонда "НеМолчи.KZ" Дины Смаиловой, жертвам домашнего насилия советуют обратиться в кризисные центры, но это не решение проблемы.

Кризисный центр нужен, но только на такое время, чтобы она пришла на три дня, за три дня этого тирана закрыла полиция или полностью изолировали от семьи, вывезли все его вещи и сказали: живи где-то там. Вот постройте эти кризисные центры для мужчин. Постройте такие центры, чтобы мужчины туда пришли и через полгода они вышли человеком. Чтобы он не пил, не употреблял наркотики, не агрессировал в адрес женщины", - заявила Дина Смаилова.



