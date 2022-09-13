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В ВКО локализовали крупные пожары в двух лесничествах

12.09.2022, 20:12 9516
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 12 СЕНТЯБРЯ - 12 сентября в 18.00 огонь, охвативший кустарник и траву в районе Алтай, локализован на предварительной площади 3800 га на территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство" и Быковского лесничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С пожаром боролись сотрудники ДЧС ВКО, местные исполнительные органы, лесники, "Казавиалесоохрана", сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.
 
Сложность в борьбе с огнем представляла труднодоступная горная местность. Дополнительно были задействованы 2 вертолета.
 

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Автомобиль опрокинулся на трассе Атырау - Актау: один человек погиб

12.09.2022, 20:48 8331
Автомобиль опрокинулся на трассе Атырау - Актау: один человек погиб
Фото: Кадр видео
АКТАУ. 12 СЕНТЯБРЯ - ДТП произошло 12 сентября около 08.00 на 400/386-м км трассы Атырау - Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Водитель Lada Largus, направлявшийся в сторону Бейнеу, не справился с управлением и опрокинулся, сообщает "Лада".
 
В результате ДТП 34-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир был доставлен в районную больницу, а после оказания медицинской помощи отпущен домой.

 

Алматинские полицейские нашли пропавшую без вести 15-летнюю гражданку Нигерии

12.09.2022, 19:44 10891
Алматинские полицейские нашли пропавшую без вести 15-летнюю гражданку Нигерии
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 12 СЕНТЯБРЯ - 15-летняя ученица одной из общеобразовательных школ города пропала в ночь на 12 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В полицию обратилась мать девочки в 01 час 40 минут. По словам женщины, дочь ушла из дома после небольшой ссоры, сообщает Polisia.kz
 
Была создана специальная розыскная группа. Девочку нашли и передали родителям невредимой. 
 
В ходе детального изучения обстоятельств и причин произошедшего установлено, что семья благополучная. В Алматы проживает с января 2021 года.
 

В Алматинской области грузовой поезд сбил более 120 овец

12.09.2022, 19:25 11381
КОНАЕВ. 12 СЕНТЯБРЯ - 12 сентября в 01.24 на перегоне Жетыген - Курозек Алматинской области машинист грузового поезда, заметив переходящих через железную дорогу овец, применил экстренное торможение, пытаясь избежать столкновения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Но наезд предотвратить не удалось, погибло 123 из 530 овец. Стоянка поезда составила 13 минут, сообщает пресс-служба ДП на транспорте.
 
По словам начальника департамента полиции на транспорте Онала Бекиева, на место происшествия выехали сотрудники линейного отделения полиции на станции Алтынкол.
 
В результате проведенных мероприятий установлен 36-летний хозяин овец - житель села Туганбай Алматинской области. Мужчина привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 559 КоАП РК (Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог).
 
 

В ВКО основная часть лесных пожаров локализована - ДЧС

12.09.2022, 09:30 17341
В ВКО основная часть лесных пожаров локализована - ДЧС
Фото: ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 12 СЕНТЯБРЯ - В Восточно-Казахстанской области удалось локализовать основную часть лесных пожаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

10 сентября в 09.00 на ориентировочной площади 1900 гектаров локализован пожар в 12 км от села Алтынбел, КГУ "Большенарымское лесное хозяйство", на территории Ново-Березовского лесничества", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

 
Кроме того, 11 сентября в 17.00 на площади 1800 гектаров огонь локализован в Курчумском районе на территории РГУ "Маркакольское лесное хозяйство", Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа. 
 
Всего было задействовано: 255 человек и 29 единиц техники пожарных ДЧС ВКО, лесников и местных исполнительных органов, сотрудников полиции. На месте работали 4 вертолета: МИ-8 акимата области, МИ-171 и "Еврокоптер" "Казавиаспас" МЧС РК с водосливными устройствами, а также МИ- 17 Министерства обороны РК. Всего с начала пожара произведено 35 сбросов воды. 
 

12 сентября в 06.40 локализован пожар на территории Куйганского сельского округа на участке "Заря", где горела сухая трава. Предварительная площадь составила 2000 гектаров", - проинформировали в ДЧС ВКО. 

 
Сообщается также, что в районе Алтай кустарник и траву на территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство" и Быковского лесничества тушат местные исполнительные органы, лесники, "Казавиалесоохрана", пожарные ДЧС ВКО в горной местности на предварительной площади 2400 гектаров. Задействовано 2 вертолета - МИ-17 Министерства обороны РК и МИ-8 акимата области, которыми осуществлено 145 сбросов воды с начала пожара. Угрозы населенным пунктам нет. 
 
В ДЧС ВКО и на месте пожара была организована работа оперативных штабов. Всего в ликвидации задействовано 207 человек и 29 единиц техники. 
 
Напомним, 10 сентября пожарные ликвидировали лесной пожар в Костанайской области, начавшийся 2 сентября. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи гектаров. Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. 
 
Экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет.
 

В 273 км от Алматы произошло землетрясение

11.09.2022, 20:31 26136
АЛМАТЫ. 11 СЕНТЯБРЯ - Землетрясение в 273 километрах к северо-востоку от Алматы зафиксировали казахстанские сейсмологи в воскресенье, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным казахстанских сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы 11 сентября в 17.42.
 

Эпицентр землетрясения расположен в 273 километрах на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана", - сообщает служба сейсмических станций СОМЭ.

 
Энергетический класс землетрясения - 8.9. Магнитуда MPV - 4.1. Глубина - 25 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.
 

Рейсы в Нур-Султан и Алматы задержали из-за задымления в аэропорту Ташкента

11.09.2022, 20:06 26766
ТАШКЕНТ. 11 СЕНТЯБРЯ - Вылеты трех самолетов до Алматы, Нур-Султана и Москвы задерживаются из-за задымления в аэропорту Ташкента, передает KAZAKHSTAN TODAY.

11 сентября в терминале вылета международных авиалиний аэропорта "Ташкент" произошло задымление. Пассажиры и сотрудники были экстренно эвакуированы. На место оперативно прибыли соответствующие службы аэропорта "Ташкент" - дежурные расчеты службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта (СПАСОП), служба электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП) и служба авиационной безопасности (САБ)", - говорится в сообщении пресс-службы АО "Uzbekistan Airports". 

По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание источника бесперебойного питания (UPS) на трансформаторной подстанции на цокольном этаже. В целях устранения причин замыкания, а также в целях безопасности сотрудников служб, работающих на месте происшествия, было принято решение на некоторое время обесточить терминал аэропорта.

Задымление началось в подвале около 10.30. Благодаря мгновенной реакции сотрудников аэропортовых служб и подоспевшей помощи пожарных расчетов из города задымление и возгорание удалось оперативно ликвидировать. В зале дыма не было, только неприятный запах. В 10.40 пришлось временно обесточить аэропорт. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работают сотрудники соответствующих служб аэропорта и устраняют причины замыкания", - прокомментировал директор ООО "Uzbekistan Airports Handling" Умид Хамраев.

На данный момент задерживаются вылеты трех рейсов: КС-128 до Алматы, HY-721 до Нур-Султана и SU-1975 до Москвы. Аэропортовые службы прикладывают все усилия для скорейшего возобновления работы воздушной гавани. К этому часу уже большая часть терминала подключена к электричеству.
 

В Актау работники скорой помощи не вышли на работу

11.09.2022, 14:37 31351
В Актау работники скорой помощи не вышли на работу
Фото: lada.kz
АКТАУ. 11 СЕНТЯБРЯ - Работники скорой медицинской помощи в Актау не вышли на работу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Водители и фельдшеры на областной станции скорой помощи с сегодняшнего дня, 11 сентября, не вышли на свои рабочие места", - пишет региональное издание "Лада".



Как объяснили работники скорой помощи области, они неоднократно обращались к своему руководству по поводу повышения заработной платы.

Руководство, по словам медиков, вышло к ним на встречу и пообещало решить вопрос завтра. Работники скорой им не верят.

В Актау, по словам собравшихся, работают две машины скорой помощи, которые обслуживают вызовы только первой категории срочности.
 

Женщину спасли из горящего здания в Жанаозене

11.09.2022, 12:45 28371
АКТАУ. 11 СЕНТЯБРЯ - В Жанаозене бойцы Национальной гвардии Республики Казахстан спасли из огня женщину и помогли потушить пожар в одном из торговых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Возгорание произошло 9 сентября около 23.40. Находясь на маршруте патрулирования, начальник войскового наряда рядовой Жамбыл Джаксылыков заметил задымление в торговом доме "Алтын дан". О происшествии он немедленно доложил дежурному по войсковым нарядам капитану Беку Байбосынову, сообщает Polisia.kz.
 
Капитан Бек Байбосынов оперативно прибыл на место пожара. Далее совместно с начальником войскового наряда старшим сержантом Дамиром Кунболатовым и 6 патрульными они оцепили район торгового дома и начали эвакуировать людей из горящего здания до приезда пожарных расчетов. 
 
В ходе разведки удалось выяснить, что внутри здания осталась 45-летняя хозяйка торгового дома. Для спасения женщины гвардейцы незамедлительно последовали внутрь горящего помещения. Найти пострадавшую удалось на втором этаже, в одной из комнат - она крепко спала. Бойцы Нацгвардии вынесли ее на свежий воздух, а затем сразу же оказали помощь в тушении пожара. 
 
В настоящее время сотрудники пожарной службы устанавливают причину возгорания.
 

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