В ВКО пропал восьмилетний ребенок

В поселке Бобровка возле Семея ребенок ушел из дома и не вернулся, пишет YK-news.kz.
Устанавливается местонахождение Айдара Егизбаева, 2010 года рождения, который 24 января, примерно в 09.00 ушел из дома и не вернулся. Заведено розыскное дело", - сообщила пресс-секретарь ДП ВКО Айгерим Нургазина.
Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия по установлению местонахождения пропавшего. В поисках также задействованы волонтеры.
Приметы пропавшего: рост 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, коричневого цвета, глаза карие. Был одет в желтую олимпийку, шапку, брюки, ботинки черного цвета.
Всех, кому что-либо известно о несовершеннолетнем, просят звонить на 102.
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