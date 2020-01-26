В ВКО пропал восьмилетний ребенок

Усть-Каменогорск. 25 января. Kazakhstan Today – Сотрудники полиции и волонтеры разыскивают пропавшего в ВКО восьмилетнего мальчика, передает Kazakhstan Today.

В поселке Бобровка возле Семея ребенок ушел из дома и не вернулся, пишет YK-news.kz

Устанавливается местонахождение Айдара Егизбаева, 2010 года рождения, который 24 января, примерно в 09.00 ушел из дома и не вернулся. Заведено розыскное дело", - сообщила пресс-секретарь ДП ВКО Айгерим Нургазина.

Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия по установлению местонахождения пропавшего. В поисках также задействованы волонтеры.

Приметы пропавшего: рост 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, коричневого цвета, глаза карие. Был одет в желтую олимпийку, шапку, брюки, ботинки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о несовершеннолетнем, просят звонить на 102.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства