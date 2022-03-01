В ВКО с рельсов сошли девять вагонов с углем

АЛМАТЫ. 28 ФЕВРАЛЯ - В горах близ Алматы скончался 60-летний мужчина. По предварительной причине, у него случилась тромбоэмболия легочной артерии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ГУ "Республиканский оперативно-спасательный отряд" МЧС РК, 60-летний мужчина пошел в горы и во время подъема в ущелье Проходное, выше родника в сторону Волчьей горы, потерял сознание. Рядом с ним находился его знакомый.

В 14.26 оперативная группа РОСО и кинологический расчет прибыли в ущелье Проходное и пешим ходом отправились на место происшествия в сторону горы Каскабас.

Предварительный осмотр по прибытии на место показал отсутствие у пострадавшего признаков жизни", - говорится в сообщении ведомства.

Тело спасатели передали сотрудникам Центра медицины катастроф.

Спасатели начали транспортировку и в 18.05 передали тело сотрудникам Центра медицины катастроф, которые констатировали смерть мужчины. Предварительная причина - тромбоэмболия легочной артерии", - уточнили в пресс-службе РОСО.

Спасатели предупреждают, что людям, имеющим медицинские противопоказания для занятия спортом, а также тем, кто не имеет достаточного опыта акклиматизации на высоте больше 1500-1600 метров, лучше совершать постепенное восхождение.

Среди обязательных вещей, таких как GPS-навигатор, power-банк, спички в непромокаемом пакете, запасной комплект одежды, у вас должна быть аптечка: перевязочные материалы, средства при аллергии и кишечных проблемах, обезболивающие, мазь от ожогов, антисептики, а также препараты, необходимые лично вам. Перед походом в горы запишите телефоны спасения: 112 или 372-15-60, телефон оперативной дежурной части РОСО МЧС РК", - рекомендуют спасатели.