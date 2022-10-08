В ВКО в результате ДТП произошел разлив 25 тонн серной кислоты

Фото: скриншот из видео департамента экологии
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 7 ОКТЯБРЯ - В Катон-Карагайском районе ВКО в результате ДТП разлилось 25 тонн серной кислоты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в департаменте экологии Восточно-Казахстанской области, 5 октября 2022 года на 227-м км трассы Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи, вблизи села Ново-Хайрузовка, произошло опрокидывание КамАЗа с автоцистерной.
В результате аварии на земельный участок площадью около 50 квадратных метров из автоцистерны вытекла серная кислота общей массой 25 тонн", - проинформировали в департаменте.
Сообщается, что в целях нейтрализации серной кислоты и локализации очага загрязнения ТОО "Казцинк" выделило 15 тонн извести, которой была покрыта поверхность загрязненного участка.
Сотрудниками департамента экологии отобраны пробы почвы для определения степени загрязнения почвенного покрова.
Поясняем, что в силу статьи 136 Экологического кодекса РК лицо, действия или деятельность которого причинили экологический ущерб, обязано в полном объеме и за свой счет осуществить ремедиацию компонентов природной среды, которым причинен экологический ущерб… В этой связи обязательства по ликвидации последствий аварийного загрязнения будут возложены на ТОО "АМ Logistic", которое оказывало услуги по транспортировке серной кислоты", - уточнили в департаменте.
В настоящее время Катон-Карагайским районным отделом внутренних дел проводятся оперативно-следственные мероприятия по данному факту аварийного происшествия, в рамках которого будет определен экологический ущерб.