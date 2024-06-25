24.06.2024, 20:28 15331
В ВКО зарегистрировано 6 лесных и 12 степных пожаров
Фото: ДЧС ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с установившейся засушливой и жаркой погодой на территории ВКО сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
На сегодняшний день в области зарегистрировано 6 лесных пожаров, площадь которых составила 0,3 га. Зарегистрировано 12 степных загораний. Огнем уничтожено 39,4 га.
В настоящее время в области второй класс пожарной опасности в районах Алтай, Маркаколь, Катон-Карагайском, Улкен-Нарыне. Третий класс - в Усть- Каменогорске, Риддере, Курчумском районе и районе Самар.
На территории области действует постановление акима региона "О запрещении пребывания физических лиц на территории государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области в период высокой пожарной опасности".
новости по теме
24.06.2024, 20:39 14461
В Алматы молодая женщина задушила ребенка и выпрыгнула с колеса обозрения
Фото: 2gis.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы молодая женщина совершила самоубийство в Центральном парке культуры и отдыха Алматы имени Горького.
Она выпрыгнула из кабинки аттракциона "Колесо обозрения". Женщина скончалась на месте.
По факту самоубийства возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
В соцсетях распространяется информация о том, что перед самоубийством женщина задушила ребенка.
По факту гибели малолетней проводится расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - прокомментировали в ДП Алматинской области.
24.06.2024, 10:26 39901
Попавший в больницу в Жамбылской области солдат-срочник вышел из комы
Фото: Кадр из видео Минобороны
Рассказать друзьям
Тараз. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Отец впавшего в кому солдата-срочника рассказал о его состоянии.
Мы хотим выразить вам слова искренней благодарности и признательности за вашу активность и человечность. Спешим сообщить вам радостную новость: наш сын вышел из комы. Он сейчас в состоянии оглушенности, как это называют медики. Он узнает нас, говорить пока не может из-за проведенной ранее трахеостомии", - рассказал отец пострадавшего солдата.
По словам отца, состояние сына по-прежнему тяжелое, ему проводят диализ, который занимает порядка 6-8 часов. На этот период его временно усыпляют.
Врачи сделали все возможное и невозможное, за что им отдельная благодарность. Общими молитвами мы получили такой результат. И он очень важный и радостный", - поделился мужчина.
Напомним, 9 июня солдат-срочник Гвардейского гарнизона попал в больницу в Жамбылской области с высокой температурой. Позже солдат впал в кому.
Мать пострадавшего обратилась к казахстанцам.
На обращение отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.
Позже происшествие прокомментировали в Минобороны РК.
В ведомстве заявили, что у военнослужащего выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония.
При поступлении военнослужащего в лечебное учреждение на его теле каких-либо следов побоев и повреждений выявлено не было", - уточнили в ведомстве.
По данным Минобороны, "по факту превышения власти со стороны военнослужащего по контракту в отношении солдата срочной службы военно-следственным управлением МВД РК возбуждено уголовное дело".
23.06.2024, 18:08 71661
Женщина сорвалась со скалы в Карагандинской области
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Караганда. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Актогайском районе Карагандинской области в урочище Бектау-Ата 54-летняя женщина сорвалась со скалы и погибла, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
В горы погибшая отправилась со своей подругой. Второй женщине спасатели помогли спуститься вниз.
Прибывшие на место спасатели оказали женщине первую медицинскую помощь, с использованием альпинистского снаряжения спустили с горы и передали бригаде скорой медицинской помощи. Также спасателями было обнаружено тело женщины, которая решила самостоятельно спуститься вниз", - говорится в сообщении.
23.06.2024, 12:00 87336
Четыре человека погибли в ДТП на западе Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Уральск. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области на автодороге Самара - Шымкент столкнулись два автомобиля, в результате происшествия погибли четыре человека, сообщает региональный департамент полиции.
Автомобиль марки "Лада Приора" под управлением водителя 1981 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Мазда", которым управлял водитель 1980 года рождения. В результате ДТП водители двух авто и два пассажира погибли на месте, еще два пассажира получили серьезные телесные повреждения", - прокомментировали в полиции.
Отмечается, что факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345, часть 4, УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ведется расследование.
23.06.2024, 10:44 90246
Жителей Тараза напугал взрыв
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Тараз. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе в микрорайоне Карасу вчера вечером произошел взрыв под асфальтным покрытием, сообщает городской акимат.
Взрыв произошел в 21.41 в микрорайоне Карасу. В результате отключилось электричество.
По информации акимата, служба газового хозяйства осмотрела место происшествия газоанализаторным устройством и установила, что газопровод на этом месте не проходит.
Сообщается, что в субботу в 21.44 вышел из строя подземный кабель высокого напряжения.
При аварийном отключении ячейка автоматически отключилась, а подземный кабель отсоединен от электричества. Данный кабель и проходит через место происшествия. В 22.47 в 10-м микрорайоне, оставшемся без света, подача электричества восстановлена резервными линиями", - добавили в пресс-службе акимата.
Отмечается, что подземный кабель, где произошла авария, отключен и приведен в безопасное состояние. Ремонтные работы продолжаются.
22.06.2024, 16:31 130241
В Астане горит многоэтажка вблизи "Хан Шатыра"
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане произошел пожар в здании, расположенном на проспекте Туран, 37/9, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На 26-м этаже жилого комплекса горит наружная облицовка здания. На месте работают пожарные по третьему рангу. Задействованы 16 единиц техники и 72 человек личного состава.
Здание административное и частично жилое. На месте происшествия создан штаб.
Спасатели МЧС эвакуировали 8 человек, из них 1 ребенок.
Информации о пострадавших не поступало.
22.06.2024, 13:38 138416
В Актюбинской области погиб пилот дельтаплана
Трагедия произошла вблизи села Жарык
Рассказать друзьям
Актобе. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Мугалжарском районе Актюбинской области, вблизи села Жарык, при выполнении производственных работ произошло крушение дельтаплана. Пилот дельтаплана погиб. Дельтаплан находился в эксплуатации ТОО "САМГАУ АГРО", сообщает КГА.
По этому инциденту Министерством транспорта РК создается комиссия по расследованию авиационного происшествия. Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия.
Также в комитете сообщили, что 21 июня около села Мадениет Жалагашского района Кызылординской области во время выполнения облета воздушное судно Ан-2 совершило жесткую посадку. Воздушное судно принадлежит также ТОО "САМГАУ АГРО". На борту находились члены экипажа в составе двух человек. Пострадавших нет. Авиационное событие классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом.
22.06.2024, 09:46 137621
Дома и хозпостройки подтопило в Алматинской области из-за трещины в поливном канале
Спасатели перенаправили воду в другой канал
Рассказать друзьям
Конаев. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 21 июня в селе Ават в Енбекшиказахском районе из-за трещины на стыке бетонного межколхозного поливного канала произошел подмыв грунта опоры с последующим разрушением одной секции, что привело к подтоплению четырех дворовых территорий, сообщает пресс-служба МЧС.
Спасатели перекрыли шлюз и перенаправили воду в другой канал. Подача воды остановлена. Угроза подтопления снята.
На данный момент силами ДЧС Алматинской области ведется работа по откачке воды с дворовых территорий. Создана комиссия под руководством МИО для уточнения возможного ущерба.
Ведутся ремонтно-восстановительные работы и откачка воды с дворовых территорий.
Читаемое
24.06.2024, 09:46Паводки в Казахстане: определены 16 приоритетных водных объектов для ремонта и строительства 24.06.2024, 12:4349241Жару до 46 градусов прогнозируют синоптики в Казахстане 24.06.2024, 11:34Поджог греческого острова и надпись в Помпеях: действия казахстанских туристов-вандалов прокомментировали в МИДе48626Поджог греческого острова и надпись в Помпеях: действия казахстанских туристов-вандалов прокомментировали в МИДе 24.06.2024, 11:4447746О состоянии трассы Алматы - Астана сообщили в Минтранспорта 24.06.2024, 12:5444401Токаев назначил главнокомандующего военно-морскими силами ВС РК 21.06.2024, 18:00195381В Актобе ликвидировали псевдорелигиозные пансионаты 22.06.2024, 11:13188566Жительницу Туркестанской области оштрафовали на полмиллиона тенге за клевету в соцсети 20.06.2024, 19:39188206У убитой в Германии экс-судьи из Казахстана обнаружили ножевые ранения рук, шеи и лица 21.06.2024, 16:13Покушение на казахстанского журналиста в Киеве: политолог заявил о попытках прозападных СМИ втянуть Казахстан в конфликт с Россией187796Покушение на казахстанского журналиста в Киеве: политолог заявил о попытках прозападных СМИ втянуть Казахстан в конфликт с Россией 22.06.2024, 11:52184906Подозреваемый в нападении на казахстанского журналиста в Киеве пришел в полицию 10.06.2024, 09:13263256Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области 08.06.2024, 11:51252781Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области 05.06.2024, 11:48251991Защитную дамбу близ Атырау размыло паводками 09.06.2024, 16:23248351Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области 11.06.2024, 12:21247471Два иностранца пытались незаконно проникнуть на космодром Байконур
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?