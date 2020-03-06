Усть-Каменогорск. 5 марта. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане 3-летний мальчик поджег старшую сестру, передает Kazakhstan Today.

Оставленные без присмотра дети играли со спичками. Девочка 2011 года рождения получила ожог спины, сообщает портал YK-news.kz

4 марта в службу пожаротушения Абайского района позвонила несовершеннолетняя и сообщила, что "обгорела". Девочка назвала домашний адрес - село Кундызды.

Ближайшая пожарная часть находится в 70 километрах от села. Сотрудники ПЧ, чтобы не терять драгоценное время, позвонили в сельский акимат и попросили сходить по указанному адресу", - рассказали в ДЧС ВКО.

Чиновники вместе с полицейскими пришли в частный дом и выяснили, что ребенок действительно получил термический ожог спины. 9-летнюю девочку отвезли в больницу Семея.

Оказалось, что двое детей 2011 и 2017 годов рождения остались дома одни. 3-летний мальчик нашел спички и случайно поджег свою сестру Тогжан. У девочки загорелась кофта. Хорошо, что она не растерялась! Тогжан схватила ковш с водой и потушила огонь", - пояснили в ДЧС.

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