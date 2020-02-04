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В Восточном Казахстане детей завалило снегом, один из них погиб

03.02.2020, 09:12 10828
В Восточном Казахстане детей завалило снегом, один из них погиб
Усть-Каменогорск. 3 февраля. Kazakhstan Today - В городе Шемонаиха Восточно-Казахстанской области в результате схода снежной массы погиб ребенок 2006 года рождения, передает Kazakhstan Today.
 

2 февраля в городе Шемонаиха четверо детей играли на берегу реки Шемонаиха и двоих из них завалило снегом. Снежная масса в течение зимнего периода скопилась на берегу, в результате чего образовался снежный козырек. Ребенка 2004 года рождения завалило частично, и дети сами его вытащили, а затем побежали за помощью. Получив сигнал о помощи, спасатели незамедлительно выехали к месту происшествия", - сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

 
Мальчика 2006 года рождения искали спасатели, кинологический расчет оперативно-спасательного отряда, полицейские и местные жители. Проводилась расчистка снежной массы, под которой он находился. 
 

На месте поисковых работ был начальник отдела по чрезвычайным ситуациям района Курмаш Даиров, который сообщил, что снег очень плотный и есть угроза срыва другой части козырька. В связи с этим работы проводились аккуратно, но в то же время все старались копать снег очень быстро. В ходе поисковых работ собака обозначила место нахождения, но, к сожалению, было уже поздно, мальчик был найден под 3-метровой толщей снега мертвым", - рассказал представитель КЧС.

 
В КЧС предупреждают, что в связи с выпадением большого количества снега, сход снежной массы возможен даже на небольшой возвышенности.
 

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