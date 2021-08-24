Фото: ДЧС ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 23 АВГУСТА - В Восточном Казахстане ликвидирован лесной пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
23 августа, в 07.25, объявлена ликвидация пожара в Малиногорском сельском округе на площади 40 гектаров сухой травы и в лесной зоне ориентировочно 4,2 гектара", - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.
Напомним, что пожарные, местные исполнительные органы, лесники боролись с огнем с 21 августа. Всего было привлечено 8 автоцистерн, 1 вахта, 4 трактора, 5 автомобилей УАЗ и 151 человек личного состава.
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