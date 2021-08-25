В Восточном Казахстане продолжают тушить степные пожары

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 24 АВГУСТА - В Восточном Казахстане пожарные продолжают бороться со степными пожарами.

Как сообщили в департаменте по ЧС ВКО, огонь распространился на территории Кокпектинского и Аягозского районов. Пожарным помогают местные исполнительные органы и лесники.

На участке Ключи в Кокпектинском районе сухая трава горит на площади 45 гектаров, в Аягозском районе огнем охвачено 25 гектаров. На участке Кара Бужыр и на участке Умбетай - горит 10 гектаров сухостоя. Всего задействовано 88 огнеборцев и 12 единиц техники ДЧС ВКО, 13 единиц техники и 92 человека местных исполнительных органов, от лесников - 10 человек и 2 единицы техники", - сообщили в департаменте.

Тушение усложняет ветер, труднодоступная местность, где практически невозможно маневрировать спецтехнике и пожарным машинам.

Между тем в Маркаколе наблюдается 1-й класс пожарной опасности, 2-й класс в городах Усть-Каменогорске и Риддере, районе Алтай, 3-й класс - в Семее, Бескарагайском, Бородулихинском, Катон-Карагайском, Курчумском районах, 4-й класс - в селе Самарское, 5-й класс - в Урджарском районе".

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности:

- находясь на открытой территории, ни в коем случае не поджигать траву;

- разъяснить детям опасность игр с огнем и спичками;

- проезжая вдоль обочин дорог, не выбрасывать из окон автомобилей непотушенные окурки;

- при обнаружении пожара сразу сообщить по телефонам 101 и 112.

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