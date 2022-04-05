В Восточном Казахстане с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда

ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 АПРЕЛЯ - Падеж скота от неизвестной болезни происходит в Северо-Казахстанской области. Отобранный у павших и заболевших животных биоматериал направили на исследование в Нур-Султан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

ЧП произошло в Тимирязевском районе. Там пало 15 голов скота. Специалисты выясняют причины гибели животных", - сообщает Sputnik Казахстан .

По данным управления ветеринарии Северо-Казахстанской области, у заболевших животных наблюдалось общее угнетение, в отдельных случаях - слюнотечение, поражение слизистой оболочки ротовой полости.

Всего заболевание животных зафиксировали в трех населенных пунктах района, двух подворьях и одном ИП. В двух подворьях животные выздоровели, падежа нет", - сообщили в управлении.

Отобранный биологический материал от заболевших и павших животных доставили в референтный центр по ветеринарии города Нур-Султана для исследования на инфекционный ринотрахеит, вирусную диарею, ящур.

В ведомстве заверили, что после получения результатов и установления диагноза будут приняты соответствующие меры по оздоровлению скота.

Ранее падеж скота от неизвестной болезни произошел в нескольких районах Атырауской области. Ветеринары заявляют, что массового падежа нет и ситуация под контролем, фермеры утверждают обратное.



