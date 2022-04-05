В Восточном Казахстане с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 АПРЕЛЯ - Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
3 апреля 2022 года в 12.04 на железнодорожном участке Оскемен - Кумыстау Восточно-Казахстанской области в грузовом поезде произошел сход с рельсов 18 вагонов. Поезд двигался со скоростью 37 км/час. Два сошедших вагона, груженные рудой, являются собственностью РФ. Еще 16 вагонов принадлежат ТОО "КазцинкТемирТранс", груженные шлаком", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".
Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Задержек пассажирских и грузовых поездов не имеется.
В настоящее время ведутся восстановительные работы. Для расследования всех причин и обстоятельств данного случая создана комиссия из руководителей АО "НК "КТЖ".