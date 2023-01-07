В Восточном Казахстане спасатели эвакуировали 12 граждан России из снежного плена  

Машина слетела в кювет в 40 км от Аягоза в сторону Алматы

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Усть-Каменогорск. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Четвертые сутки пошли с тех пор, как в метель слетел в кювет КамАЗ, ехавший в Усть-Каменогорск из Актогая, сообщает - Четвертые сутки пошли с тех пор, как в метель слетел в кювет КамАЗ, ехавший в Усть-Каменогорск из Актогая, сообщает Noks.kz





Я стою на 340 километре. Это в 40 километрах от Аягоза в сторону Алматы. Рядом - в десяти километрах - село Шынкожа", - рассказал водитель по имени Владимир.





Водитель ночует в придорожном кафе, расположенном недалеко от места, где машина сошла с дороги.









Хотя буран закончился и дорогу уже прочистили, по словам дальнобойщика, никто не помогает ему с эвакуацией застрявшего большегруза. Во второй половине дня 5 января была предпринята попытка вытащить застрявший грузовик, но при попытке буксировки дорожники порвали трос, принадлежавший водителю, и уехали.





В полуприцепе КамАЗа - бочка с особо опасным грузом, поэтому требуются две единицы техники и два троса, чтобы не допустить ее опрокидывания при буксировке обратно на трассу.