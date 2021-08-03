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В Восточном Казахстане участились степные пожары

02.08.2021 6211
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 АВГУСТА - В Восточно-Казахстанской области из-за жары растёт количество степных пожаров, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пожарные работают в авральном режиме. Только за эти выходные в области произошло 20 возгораний, общая площадь которых составила 309 гектаров. Сухостой горел в Бескарагайском, Абайском, Урджарском, Курчумском, Аягозском, Кокпектинском районах Восточно-Казахстанской области. В ликвидации участвуют пожарные, работники лесничеств, сотрудники местных исполнительных органов и крестьянских хозяйств", - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

 
По словам спасателей, ситуацию усугубляет сухая, жаркая погода в регионе. 
 

Подобные случаи сейчас, к сожалению, не редкость: установившаяся сухая ветреная погода способна любой брошенный непотушенный окурок раздуть до масштабов стихийного бедствия. Спасатели ежедневно по 10-15 раз выезжают на тушение сухой травы. Также дачные пожары в этот период становятся настоящей бедой. Садоводы и дачники не уделяют достаточного внимания не только обеспечению пожарной безопасности своего имущества, но и зачастую рискуют причинить вред чужому имуществу, жизни и здоровью окружающих, в частности, соседям, с которыми привыкли дружески проводить выходные. Предотвратить пожары просто - не сжигать сухую траву на дачных участках, не пользоваться неисправным электрооборудованием и газовыми приборами, не захламлять территорию участка горючими материалами и мусором", - отметил начальник службы пожаротушения ДЧС ВКО Марат Абельсеитов. 

 

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