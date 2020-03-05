В Западном Казахстане совершено нападение на госслужащего

Уральск. 4 марта. Kazakhstan Today - Начальник отдела ЖКХ Теректинского района ЗКО Аслан Даубаев подвергся нападению в своем доме, передает Kazakhstan Today.

По информации газеты " Уральская неделя ", нападение произошло во втором часу ночи 3 марта. Трое мужчин ворвались в дом Аслана Даубаева в поселке Федоровка (районный центр Теректинского района). Хозяин дома был в этот момент дома один. По предварительной информации, хозяин дома смог добежать до кухни и схватить нож. В ходе потасовки двоим нападавшим удалось скрыться с места происшествия, а одного хозяин дома смог задержать до приезда полиции.

По основной версии, которую обсуждают жители райцентра, нападение произошло из-за того, что начальник ЖКХ отказался выполнять требования одного из участников госзакупок, который проиграл в конкурсе по закупке на содержание и ремонт дорог", - пишет издание.

Аслан Даубаев сообщил, что знает как минимум одного из нападавших, и что причиной для атаки на него стали результаты госзакупок.

У нас прошел конкурс по закупке работ по текущему содержанию дорог. После того как были подведены итоги закупок, мне стали звонить представители одной из компаний, которая проиграла в этом конкурсе. С самого начала тональность и риторика этих людей была очень агрессивной. Директор этой компании позвонил мне и заявил, что я должен пересмотреть итоги госзакупок в пользу их компании или "поставить" ему 7 млн тенге. Я ему сказал, что его требования незаконны и невыполнимы. Он предложил мне встретиться и переговорить, но я ему сказал, что мне с ним разговаривать не о чем, и прекратил разговор. Я сразу же известил об этом разговоре свое руководство и коллег. Поздним вечером, когда я уже был дома, мне позвонил один мой коллега из акимата и попросил встретиться с ним. Я коллеге не стал отказывать и приехал в назначенное время, искренне полагая, что ему нужна моя помощь. Но на месте коллеги не оказалось, а вместо него меня встретил представитель той компании, которая проиграла в тендере, и с ним было еще двое мужчин. Они стали очень агрессивно вести разговор, заявив, что из-за моего упрямства и несговорчивости они теряют деньги, которые якобы вложили в бизнес, когда готовились к этому тендеру. По их словам, они работают на какого-то чеченца Мусу и у меня будут неприятности. Они даже пытались хватать меня за ворот куртки и угрожать. Мы поговорили на повышенных тонах, я снова им сказал, что не собираюсь выполнять их требования. Через несколько минут я уехал домой. Дома я поужинал и лег спать. А ночью проснулся от шума машины, которая въехала ко мне во двор, и голосов людей. Стал одеваться и, уже выходя из спальни, увидел, что у меня по дому расхаживает тот самый представитель компании. Увидев меня, он сразу же набросился на меня, и у нас завязалась драка. Мне удалось оттеснить его к прихожей. В этот момент в дом вошли еще двое мужчин, которые, увидев, что их друг терпит поражение, бросились ему на помощь. Я забежал на кухню, схватил нож, и только после этого они остановились и ушли из моего дома. Я позвонил в полицию и своим коллегам. Через 10-15 минут, когда ко мне домой приехали мои коллеги, эти трое снова вернулись и стали угрожать мне крупными неприятностями якобы потому, что я не даю работать серьезным людям. В этот момент приехали полицейские и задержали нападавших", - рассказал Аслан Даубаев.

По его словам, все нападавшие в настоящее время вышли на свободу под подписку о невыезде.

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