Уральск. 1 февраля. Kazakhstan Today – В Западном Казахстане упал фрагмент ракеты, передает Kazakhstan Today.





Как стало известно, фрагмент ракеты упал 30 января вблизи пешего перехода "Молодость" в Бокейординском районе ЗКО, в трех километрах от государственной границы, сообщает портал " Мой Город ".

Аким Бокейординского района Нурлан Рахымжанов информацию подтвердил.

"Предположительно, это топливный бак, обнаружили 30 января пограничники. Вчера Россия проводила учения, и предполагаем, что фрагмент ракеты прилетел оттуда. На месте работает опергруппа. Жертв и пострадавших нет", - сообщил Нурлан Рахымжанов, добавив, что уточненные данные будут после работы специалистов.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда на территории Западного Казахстана падают фрагменты российских ракет. В ночь на 27 марта 2014 года на окраину поселка Шунгай Бокейординского района упал фрагмент, который позже специалисты признали куском метеорологической ракеты.

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