В Западном Казахстане в ДТП погиб полицейский

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По информации портала "Мой город", смертельная авария, в которой погибли три человека, произошла 2 ноября, в 20.30, на 264-м километре трассы Атырау - Уральск. 36-летний водитель автомашины марки "Фольксваген-Шаран" ехал в южном направлении. В результате разгерметизации правого переднего колеса выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом, который ехал ему навстречу. В результате ДТП водитель "Шарана" и два пассажира от полученных травм скончались на месте.
Как стало известно, майор полиции Айболат Нурлибеков уроженец ЗКО, Акжаикского района, села Бударино, был женат и воспитывал двух сыновей 9 и 3 лет.
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