В Западном Казахстане в ДТП погиб полицейский

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Уральск. 4 ноября. Kazakhstan Today - На трассе Атырау - Уральск в Западно-Казахстанской области в ДТП погиб 30-летний Айболат Нурлибеков, исполнявший обязанности начальника Тайпакского отдела полиции Акжайыкского района, передает Kazakhstan Today.

По информации портала "Мой город" , смертельная авария, в которой погибли три человека, произошла 2 ноября, в 20.30, на 264-м километре трассы Атырау - Уральск. 36-летний водитель автомашины марки "Фольксваген-Шаран" ехал в южном направлении. В результате разгерметизации правого переднего колеса выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с большегрузом, который ехал ему навстречу. В результате ДТП водитель "Шарана" и два пассажира от полученных травм скончались на месте.

Как стало известно, майор полиции Айболат Нурлибеков уроженец ЗКО, Акжаикского района, села Бударино, был женат и воспитывал двух сыновей 9 и 3 лет.

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