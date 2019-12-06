Тараз. 5 декабря. Kazakhstan Today - В Жамбылской области 11-классница покончила жизнь самоубийством, передает Kazakhstan Today.

30 ноября текущего года, примерно в 17.30, в Т. Рыскуловский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в сарае своего дома обнаружено тело 16-летней ученицы 11 класса. Несовершеннолетняя характеризировалась с положительной стороны. На учете не состояла", - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

По данным полиции, в настоящее время по факту ведется досудебное расследование по части 3 статьи 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Назначены все необходимые экспертизы.

Данный факт находится на контроле руководства департамента полиции Жамбылской области.

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