В Жамбылской области из-за аварии застряли поезда

Фото: Акимат Экибастуза

Экибастуз. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе за ночь удалось подключить к теплу 129 домов, из 15 социальных объектов в 10 поступило тепло, - В Экибастузе за ночь удалось подключить к теплу 129 домов, из 15 социальных объектов в 10 поступило тепло, информирует пресс-служба акимата Экибастуза.

Дополнительно запустили четыре котла, доведя до шести рабочих. За прошедшие сутки в городе сохранена циркуляция теплосетей. Обнаружены повреждения на теплосетях, ведутся земляные работы", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас идет работа по восстановлению подачи тепла на оставшихся пяти социальных объектах, в 17 многоэтажных домах и в 3 многоквартирных домах производится регулировка теплоходами.

По состоянию на 09.00 температура подачи теплоносителя увеличилась до 75ºС (норма 87ºС), обратка 50ºС (норма 56ºС), в квартирах 18-20ºС, наружная температура воздуха -30ºС", - проинформировали в акимате.

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Объекты образования Экибастуза переведены на дистанционный формат обучения. Детские сады работать не будут.

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Также сообщается, что в Павлодар по линии образования передислоцировано 84 человека, по линии здравоохранения - 39 пациентов.

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В администрации города заверили, что температурный режим в лечебных учреждениях в течение дня не ухудшался, сохраняется в пределах 20-25ºС, что соответствует санитарным нормам. В Экибастузской городской больнице находится 269 пациентов (в том числе 92 ребенка), в родильном доме - 37 пациентов (в том числе 19 детей).

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Экстренная помощь оказывается своевременно. Ежечасно мониторится температурный режим. Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы 138 человек и 35 единиц техники. Из 15 ранее выявленных повреждений устранено 14. В первой половине дня планируется разрешить ситуацию в полной мере в отношении 20 МЖД", - отметили в пресс-службе.

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Также сообщается, что в городе действует горячая линия. Дополнительно для организации приема граждан развернуто 12 эвакуационных пунктов, которые оснащены всем необходимым для оказания помощи населению.

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В городе со вчерашнего дня работает оперативный штаб по ликвидации аварийной ситуации во главе с акимом области. Информация будет предоставляться каждые два часа", - заключили в акимате.