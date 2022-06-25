В Жамбылской области из-за сильного дождя сошел сель

ТАРАЗ. 24 ИЮНЯ - В Жамбылской области из-за обильного дождя с градом сошел мощный селевой поток, передает KAZAKHSTAN TODAY.
23 июня в 20.00 в селе Улкен Сулутор Кордайского района Жамбылской области в результате обильных осадков в виде проливного дождя с градом по руслу реки Ргайты прошел селевой поток. В результате чего было подтоплено дорожное полотно села без размыва, а также потоком повреждены две хозяйственные постройки частных жилых домов. Жертв и пострадавших нет", - сообщает пресс-служба МЧС РК.
По предварительным данным, имеются потери домашнего скота - овец и кур.
Проводится работа по установлению ущерба.
Еще в одном населенном пункте региона из-за обильных дождей поднялся уровень воды в местной реке. В результате 6 человек, отдыхавших на берегу водоема, оказались отрезанными от большой земли, а их автомобиль смыло течением. На помощь отдыхающим пришли спасатели, сообщает телеканал "Хабар24".