В Жамбылской области при поиске участников беспорядков погибли двое пограничников

Фото: КНБ РК
10 января 2022 года на участке ДПС КНБ по Жамбылской области при выполнении боевой задачи по осуществлению поиска участников беспорядков и нападавших на здание ДКНБ в автокатастрофе погибли военнослужащие ПУ по Кордайскому району - капитан Карменов Ерзат Кинаятолданович и рядовой контрактной службы Армидинов Шавкат Шатликович", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
12 января в Усть-Каменогорске проводили в последний путь капитана Карменова. Рядового Армидинова похоронили в селе Большой Дехан Алматинской области.
С погибшими прощались руководство департаментов ПС по ВКО и Алматинской области, ветераны-пограничники, сослуживцы и близкие.
Выражаем глубокое соболезнование семьям погибших пограничников.