В Жамбылской области проводится расследование по факту смерти офицера Погранслужбы КНБ

ТАРАЗ. 29 ИЮЛЯ - В Жамбылской области проводится расследование по факту смерти офицера департамента Пограничной службы КНБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
27 июля 2022 года в центральной районной больнице Кордайского района констатирован факт смерти офицера департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Отмечается, что "предварительно, причиной смерти установлено кровоизлияние в мозг".
По данному факту Южным региональным военно-следственным управлением МВД РК проводится досудебное расследование. Руководство и личный состав Пограничной службы КНБ выражают глубокие соболезнования родным и близким, принимают меры по оказанию необходимой помощи", - добавили в пресс-службе.